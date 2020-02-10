Ali İhsan Yavuz'dan yeni açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde tartışma yaratan sözlerle ilgili yeni açıklama yaptı

Yavuz'un açıklamaları:

"Dün, sunum eşliğinde CHP'lilerin 'Hasarlı Okullar'la ilgili söylediklerinin tamamının yanlış olduğunu BELGELERLE açıkladım. Yine Tank Palet ile ilgili söylediklerinin de baştan sona yanlış olduğunu ve önümüzdeki günlerde o konuda da tekrar açıklama yapacağımı ifade ettim.

Yine CHP'nin; ezberci, manipülatif, iş yapmayan ama iş yapanlara ayak bağı olmak için seferber olan, tribüne oynayan, hakikati değiştirmeye çalışan bir parti olduğunu örneklerle anlattım.

"Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik" sözünü de onların ürettiğini, ancak bundan gocunmadığımı ifade ettim. "Zararı yok onlar böyle sakızları çiğneyip meşgul olsunlar biz işimize bakalım. Zira yapacak çok işimiz var" dedim.

3) "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik" sözünü de onların ürettiğini, ancak bundan gocunmadığımı ifade ettim. "Zararı yok onlar böyle sakızları çiğneyip meşgul olsunlar biz işimize bakalım. Zira yapacak çok işimiz var" dedim. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) February 10, 2020

Ayrıca CHP'nin, Post Truth (Yalanın siyaseti) kültüründen beslenen bir parti olduğunu uzun uzun anlattım. Belli ki DOKUNMUŞ... Her zaman yaptıkları gibi yine işi başka yere çekip, manipülasyonlarla farklı bir algı oluşturmaya çalıştılar."

