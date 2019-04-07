ALİ İHSAN YAVUZ: OYLARIN TAMAMI SAYILSIN DİYE YSK'YA MÜRACAAT EDECEĞİZ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK / İSTANBUL(DHA)

AK Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımını istediğimiz bir müracaatımız oldu Yüksek Seçim Kurulu'na. Henüz bir karar verilmedi. Bugün ise akşam 17.00'a kadar kalan bütün ilçelere ilişkin, 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etmiş olacağız" dedi. "İLÇE SEÇİM KURULLARINA 'TÜM OYLARI SAYIN' DEDİK"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda oy sayım sonuçlarına ilişkin hazırlanan grafiklerle birlikte açıklama yapan Yavuz, “Geçersiz oylar sayılsın talebimiz vardı. 4 ilçede tamamen, 2 ilçede kısmen oyların tamamının sayılmasına karar verildi. 33 ilçede geçersiz oyların sayımı yönünde karar verildi. İl Seçim Kurulu 'oy torbası açıldığında bir takım maddi usulsüzlük görürseniz tamamını sayın' dedi. Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımını istediğimiz bir müracaatımız oldu. Henüz bir karar verilmedi. Bugün ise kalan bütün ilçelere ilişkin 38 ilçeye ilişkin de bugün oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etmiş olacağız" diye konuştu.

“BİR GARİPLİK OLDUĞUNU HİSSEDİYOR İNSAN"

İlçe belediye seçimlerine ilişkin geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 olduğunu söyleyen Yavuz, “Büyükşehir belediyesine ilişkin geçersiz oyların sayısı 315 bin 593 bugün itibariyle. İlçe ve büyükşehir arasındaki oy farkı 40 bin 734. Bana normal gelmiyor. Salt buraya baksak bile bir gariplik olduğunu hissediyor insan" şeklinde konuştu. “AK PARTİ LEHİNE DÜZELTİLMİŞ OY SAYISI 14 BİN 456"

Geçersiz oy sayımının yüzde 70'lik kısmının bittiğini söyleyen Yavuz, “Bu geçersiz oyların sayımından ilçe seçim kurulları nezdinde belirlenerek AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 4 bin 334'tür" dedi.

Yavuz, “Şu ana kadar 14 bin 456 oy başka taraflara kaydedilmişken. Başka derken de nereye kaydedildiğini anlıyorsunuz. Biz onları müracaat ederek ilçe seçim kurulları nezdince düzelttirdik ve AK Parti hanesine yazdırdık. Bütün bu gayrete değmez miydi? Fazlasıyla değerdi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne düzeltilerek yazılan 3 bin 485 oy olduğunu kaydeden Yavuz, “AK Parti lehine düzeltilmiş sayı 14 bin 456. Fark ne kadar? 10 bin 971" dedi. Farkın 29 binden düştüğünü hatırlatan Yavuz, “Baştan beri telaffuz ettiğimiz 29 binden geldiğimiz sayı, 16 bin 442. Demek ki arada 10 bin oy olsaydı biz şuanda çoktan öne geçmiştik, 14 bin olsaydı şuan çoktan öne geçmiştik" diye konuştu.