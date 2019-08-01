Ali İhsan Yavuz’dan CHP’li belediyelerde yapılan atamalara ilişkin açıklama

CHP’li yeni belediye başkanlarının eşini-dostunu bir takım görevlere getirdiği konusunda kendisine sorulan soruyu yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Ehliyet ve liyakat esası üzerinde ve kesinlikle ahbap çavuş ilişkisi içerisine girmeden, akraba kayırmacılığı gibi bir yönteme başvurmadan bu işleri doğru ve düzgün bir şekilde yapmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bunu en önce AK Parti yapmalıdır ve bunu en iyi AK Parti yapıyor. Bunu savunan bir parti asla olmayız, böyle bir eksiklik ve yanlışlık gördüğümüzde de orada ki bizim yaklaşımımız CHP’nin yaklaşımının çok ötesinde olur” dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya’da düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündem değerlendirmesi için basın mensuplarıyla bir araya gelen Yavuz, gazetecilerin sorularını cevapladı. Ali İhsan Yavuz, 31 Mart yerel seçimini "halkçı belediyecilik" üzerine kuran, liyakat ve işi ehline verme söylemi üzerinden propaganda yapan CHP’li belediyelerde yapılan torpilli atamaların tartışıldığı dönemde, CHP’li yeni belediye başkanlarının eşini-dostunu bir takım görevlere getirdiği konusunda kendisine sorulan soruyu da yanıtladı.

“Toyota meselesini 3 ihtimalli bir şekilde takip ediyoruz”

Toyota Fabrikasından kaynaklanan vergi konusu ile alakalı konuşan Yavuz, “Bu sadece Sakarya’nın değil, Ordu’nun, Gaziantep’inde meselesi. Bizde bu konuda en fazla ilgilenen illerden biriyiz. Ben bu konuyu Cumhurbaşkanımız ile konuştum. Bu iş ya bakanın halledebileceği bir iş ya da yasal düzenlemeyle halledilebilecek bir mesele. Ama hangi birini yaparsanız yapın başka bir ilin kaynağına dokunuyorsunuz. O çok basit gibi görünen meselenin böyle zor bir tarafı var. Her ay Toyota sebebiyle bizden 10 milyon TL gidiyor, aslında çok büyük yatırım var ve büyük bir istihdam alanı oluşturulmuş burada ama bize belediyeye maliyeti 10 milyon TL. Biz Toyota’ya bir girişimde bulunalım, Toyota merkezini buradan İstanbul’a alsa hiç yasal düzenlemeye gerek olmadan bu meseleyi çözebiliyoruz. Buna özel bir hazırlık yapalım dedik, hem yasal düzenleme yönünü hem bakanın inisiyatif kullanabileceği kısmını hem de son çare olarak Toyota ile konuşup gerekirse onlara belli yaptırımlarında kolaylıklar sağlayalım, bizde elimizden geleni yapalım, çünkü istihdam oluşturması bizim işimize gelecek, Toyota’nın burada olması bizim için çok büyük bir prestij ama bir yandan da merkez değişikliği bizi rahatlatsın diye bir hamlemiz olacak. 3 ihtimalli bir şekilde meseleyi takip ediyoruz, Cumhurbaşkanımız nezdinde. Başka illere dokunan bir yanı var bunun, bu sadece Sakarya’nın meselesi değil, Cumhurbaşkanımıza varıncaya kadar takibimizde bu konu” dedi.

“Sel sonrası Düzce’ye ne yapılıyorsa Sakarya içinde o yapılıyor”

Yaşanan sel felaketi sonrasında Düzce’de ki afetzedelere yapılan yardımların Sakarya’da da selden etkilenen vatandaşlara yapılmaya devam ettiğini söyleyen Ali İhsan Yavuz, “Bu işin odağı Düzce’ydi, Cumayeri ve Akçakoca’ydı. Ama Düzce’ye tanınan imkanlar, Sakarya’ya tanınmıyor değil, tanınmayacak değil. Son bir hafta içerisinde bakanlarımız ile görüşmelerimiz oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza en son gittiğimizde de yarın gelişinin sebebi o; Akçakoca, Cumayeri elbette olayın merkezi ama Kocaali’de onlardan farksız dedik. Daha sonrasında belli bir miktar para felaketin yaşandığı ilçeye aktarıldı benim yanımda daha sonra İller Bankası’nı arayarak kredi kolaylığı tanıyın dedi, ekiplerini görevlendirdi. Bütün ekibi ve genel müdürleriyle Sakarya’ya gelecek yarın, bölgede incelemelerde bulunacak bakanımız ve bu işin takibini yapacağı biz. Biz bu işin takipçisi oluyoruz. Şunu çok rahat bir şekilde söylememiz mümkün; Düzce’de mağdur olanlara ne yapılıyorsa, burada mağdur olmuş olanlara da onu yaptırırız ve yaptırıyoruz, orada bir duraksama yok” diye konuştu.

“Büyük işler yaptık ve yapıyoruz”

AK Parti olarak büyük işler yaptıklarını aktaran Yavuz, “Biz çok büyük işler yaptık ve yapıyoruz. Sakarya için konuşalım, biz şuana kadar AK Parti döneminde 24 katrilyon kamu yatırımı yapmışız. Son yıllarda 2 milyar TL’lik yatırım yapıyoruz. Sadece Ballıkaya projesi 1 katrilyonluk yatırım. Ballıkaya projesine kısa vadede ihtiyaç var mıydı, yoktu ama Ballıkaya ile gelecek yüz yıllarımızı kurtarıyoruz. 1 katrilyon ile biz 5 yıllık tarla, köy yollarını yapar ve sorun yaşamazdık. İnsanlar Ballıkaya’dan banane diyor ben tarla yoluma girmek istiyorum, tarla yolunu hallet diyor. Ben çamurdan geçerek evime gitmek istemiyorum diyor tabi ki haklı. Bizde AK Parti olarak, Avrasya Tüneli’ni hele bir yapalım, 3’üncü köprüyü yapalım, Dünya’nın en büyük havaalanını yapalım, ana yolları açalım öncelikle diye düşünüyoruz. Biz her şeye rağmen anladık ki o büyük yatırımlar devam etsin ama o daha basit, daha kolay yapabileceğimiz işlere biraz daha eğilelim, eğilmemiz gerekirmiş. Tabi eksikliklerimiz olabilir ama belediyecilik anlamında çok önemli ve çok büyük işler yapıldı” şeklinde konuştu.

“Sağlıkta işleyen yatırımlar ile birlikte 423 milyon TL’lik yatırım yapıldı”

İşleyen yatırımlar ile birlikte sağlık konusunda 423 milyon TL’lik yatırım yapıldığını dile getiren Ali İhsan Yavuz, “Allah’ın izniyle biz bin yataklı hastaneyi de yapacağız. İlk yapılacak şehir hastaneleri arasında Sakarya olacak. Tabi bunlar kurumların işi biz sadece köprü vazifesi görüyoruz. Sağlık bizim en eksik kaldığımız yerlerdendir, ama en eksik kaldığımız yerde de aslında çok büyük gelişmeler kaydetmiştir ve kaydetmeye devam etmektedir bu şehir. Mesela bizim handikabımız başka illere oranla şuydu; biz başka illere göre daha fazla hastane yaptık. Şuana kadar 253 milyon TL’lik yatırım yapılmış Sakarya’ya. Şuanda yatırımı işleyen yatırımlar ile birlikte 423 milyonluk yatırım söz konusu olacak. Bu yarım katrilyon demektir sadece sağlıkta, az ve hiç küçümsenecek bir şey değil. Peki biz niye etkisini başka iller kadar göremedik madem bu kadar yapıldı? Başka illerde yenisi yapıldı eskisi de çalıştı. Bizim eskiler çalışamadı. Eskiden kalan, işleyen bir hastane yok. Bizim handikabımız başka illere oranla eskilerden hiç istifade edemedik, onlar yok, yenisini biz başka illerin ortalamasından daha fazla yaptık. Eski binalardan istifade edememek bizi biraz geri düşürdü. Biz bu işi bin yataklı hastaneyi buraya yaparak toparlarız. İlk yapılacak yatırımların içerisinde olacak bu hastane. Yoğun bakım ünitesi sayısı 2002’de 19 iken şuanda 305. Nüfus artış hızımıza vurduğunuzda hiç mukayese edilmeyecek bir oran olduğunu görüyoruz. Toplam sağlık çalışanı yüzde 257 artmış” ifadelerini kullandı.

“Sakarya’da çok az ilde olan işler yapılıyor”

Sakarya’da bin yataklı hastane ile ilgili herhangi bir yer sorunun olmadığını yineleyen Ali İhsan Yavuz, “Sakarya’da hiçbir ilde olmayan ya da çok az ilde olan işler yapılıyor şuanda. Birkaç tane örnek vermek istiyorum; karaciğer nakli sadece 6 ilde oluyor birisi de Sakarya. Böbrek nakli Türkiye’de sadece 10 ilde oluyor bir tanesi de Sakarya. İnme Ünitesi 14 ilde var bir tanesi Sakarya. Sağlık alanında da yapılan çok şey oldu, ihtiyaçlarımız var tabi ama bunun için biz bu konunun takibini yaparak bin yataklı hastane konusunda ilk kazma vurulacak iller arasında da Sakarya olsun diye uğraşıyoruz. En son Sağlık Bakanımızın yanına gittiğimde bin yataklı hastaneyi etaplandıralım gerekirse buna ihtiyacımız var dedim. Bin yataklı olacak şekilde projeyi yapalım, örneğin 250-250 parça parça şeklinde yapa yapa gidelim. Sağlık Bakanlığı bu yönteme daha sıcak baktı. Bu sistemle parça parça yapılarak onun önüne geçmekte mümkün. Sakarya’da bin yataklı hastane ile ilgili herhangi bir yer sorunu yoktur” dedi.

“Ahbap çavuş ilişkisi içerisinde bu işlerin sürdürülmesinin doğru olmadığını düşünüyorum”

CHP’li yeni belediye başkanlarının eşini-dostunu bir takım görevlere getirdiği konusunda sorulan soruyu da yanıtlayan Yavuz, “Bizim açımızdan durum net, biz bir takım ilkelerimizi teşkilatçılık anlamında da bu doğrultuda ortaya koymuş en net partilerden bir taneyiz. Bir takım teşkilat ilkeleri doğrultusunda hatta seçilebilecek, seçilemeyecek kişileri aktarırken bırakın belediyeleri teşkilatçılık anlamında da öyle bunu çok net ortaya koymuş bir partiyiz. Ve bu ilkeleri ilan ediyoruz, büyük oranda da bunu uyguluyoruz. Ehliyet ve liyakat esası üzerinde ve kesinlikle ahbap çavuş ilişkisi içerisine girmeden, akraba kayırmacılığı gibi bir yönteme başvurmadan bu işleri doğru ve düzgün bir şekilde yapmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bunu en önce AK Parti yapmalıdır ve bunu en iyi AK Parti yapıyor. Bunu savunan bir parti asla olmayız, böyle bir eksiklik ve yanlışlık gördüğümüzde de orada ki bizim yaklaşımımız CHP’nin yaklaşımının çok ötesinde olur. Yani eğer böyle bir şeye tevessül eden varsa onu kesinlikle yanlış yaptığını söylemek mümkün. Bizim açımızdan doğru bulunamaz ve bu konuda yapabileceğimiz bir şey olursa yaparız. Ben ahbap çavuş ilişkisi içerisinde bu işlerin sürdürülmesinin doğru olmadığını düşünüyorum, parti de böyle düşünüyor” şeklinde konuştu.

“Otopark ve toplu taşıma”

Otopark ve toplu taşıma konusunda konuşan Yavuz, “Otoparklar ile ilgili bir farkındalık oluşturalım. Belediye başkanlarımız başta olmak üzere herkesin bir katkısı olsun. Park sorununu çözmek boynumuzun borcu, takip ederek bir şekilde çözeceğiz. Toplu taşıma noktasında yeni model ve yeni yöntemlere de bu şehirde ihtiyaç olabilir. Bu tür değişimler hiçbir yerde kolay olmuyor açıkçası. El birliği içerisinde bu işler olacak” diye konuştu.

Soru-cevap şeklinde geçen program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Ali İhsan Yavuz’dan CHP’li belediyelerde yapılan atamalara ilişkin açıklama

Ali İhsan Yavuz’dan CHP’li belediyelerde yapılan atamalara ilişkin açıklama

Ali İhsan Yavuz’dan CHP’li belediyelerde yapılan atamalara ilişkin açıklama

Ali İhsan Yavuz’dan CHP’li belediyelerde yapılan atamalara ilişkin açıklama

Ali İhsan Yavuz’dan CHP’li belediyelerde yapılan atamalara ilişkin açıklama

Ali İhsan Yavuz’dan CHP’li belediyelerde yapılan atamalara ilişkin açıklama