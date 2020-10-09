Ali imran suresi meali, Türkçe okunuşu ve Ali İmran faziletleri

Rivayetlere göre Ali İmran Suresinin nüzul sebebi, Medine'ye gelen Necran Hristiyanları ile Peygamber Efendimiz arasında vuku bulan Allah inancı tartışmalarıdır. Kur'an-ı Kerim'in uzun surelerinden biri olan Ali İmran Suresi, aynı zaman Uhud Savaşı ile ilgili hususlara da değinir. Ancak bu noktada Ali İmran Suresinin tam olarak ne zaman tamamlandığı hakkında farklı rivayetler olduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla surede bahsedilen olaylar da aslında geniş bir zamana aralığına yayılmaktadır. İşte Ali İmran Suresi meali, Türkçe okunuşu ve Ali İmran faziletleri hakkında merak edilenler... Ali İmran Suresi Arapça Okunuşu Ali İmran Suresi okunuşu yazımızda Latin alfabesiyle aktarılmıştır. Arap alfabesini okumayı bilmeyenler Latin alfabesi üzerinden sureyi okuyarak kolaylıkla ezberleyebilir. Buna ek olarak kolaylıkla erişilebilecek okuma ya da tilavet örnekleri incelenerek telaffuz sorunlarının da önüne geçilebilir. https://www.milliyet.com.tr/ramazan/sureler/al-i-imran-suresi-okunusu-ve-anlami-turkce-tefsiri-arapca-yazilisi-fazileti-diyanet-meali-6187962

Ali İmran Suresi Anlamı Ali İmran Suresi, uzun bir sure olması dolayısıyla pek çok konuya değinir. Nitekim sure geniş bir zaman aralığında nazil olmuştur. İslam alimleri surenin ilk 120 ayetinin hicretin ilk dönemlerinde indiğini düşünmektedir. Ali İmran Suresinin genel konusunu; Allah indinde kabul görecek dinin İslam olduğunu vurgulamak olarak kabul edebiliriz. Temel ahlaki kavramları öne çıkaran sure, Kabe ve hac gibi kavramların da üstünde durulmaktadır. Ayrıca surede Hristiyanların Hz. İsa'yı ilahlaştırmaları, Yahudilerin ise Hz. İsa'ya iftira etmeleri konu edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki sıralama açısından bir önceki sure olan Bakara Suresinde daha çok Yahudilerin üzerinde durulmuştu. Ali İmran Suresinde ise çoğunlukla Hristiyanlar hakkında konuşulmaktadır. Ali İmran Suresi Müslümanlar için son derece geniş anlamlar ihtiva eden bir suredir. Ali İmran Suresi tefsiri okunarak surenin daha iyi kavranılması sağlanabilir. https://www.milliyet.com.tr/ramazan/sureler/al-i-imran-suresi-okunusu-ve-anlami-turkce-tefsiri-arapca-yazilisi-fazileti-diyanet-meali-6187962

Ali İmran Suresi Faydaları İslami pek çok kaynak, Ali İmran Suresinin fazileti ve sırları hakkında geniş bilgilere yer verir. Ali İmran Suresi okuma; ayrıca rivayetlere göre birçok hususi fayda barındırmaktadır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, Bakara ve Al-i İmran surelerini iyi bir biçimde idrak edip bu surelere göre amel edenlere, bu surelerin ahiret günü şefaatçi olacağını ifade etmiştir. Bu sureler aynı hadiste Peygamber Efendimiz tarafından iki beyaz gül bahçesi olarak tanımlanmıştır.

Başka bir hadiste ise Rasulullah, Müslümanlar açısından son derece önemli olan Allah'u Teala'nın ism-i azamının Bakara Suresinin 163. ayeti ile Ali İmran Suresinin başları arasında olduğunu buyurmuştur.

Rasul-u Ekrem başka bir hadisinde ise cuma günü Ali İmran Suresi okuyanlara meleklerin güneş batıncaya dek istiğfar edeceğini belirtmiştir.

Yine hadislerde belirtildiğine göre Ali İmran Suresini sıklıkla okuyan kimse Sırat Köprüsü üzerindeyken emniyette olur.

Rasulullah ayrıca yoksul kimselerin gecenin sonunda uyanarak Ali İmran Suresini okumasını tavsiye etmiştir. Ali İmran zenginlik duası olarak da bilinen bu uygulama hakkında farklılık gösteren rivayetler vardır.

Farz ve nafile namazlardan sonra Ali İmran Suresinin 26. ve 27. ayetlerini okuyan, buna ek olarak uyumadan önce bu ayetleri tekrar eden kimsenin kazancının bereketleneceği söylenmiştir. Ali İmran Ne Demek? Sureye ismini veren ve 33. ayette geçen "al-i İmran" tabiri, bir tamlamadır. "Al" kelimesi Türkçe'ye aile, sülale ya da hanedan gibi ifadelerle tercüme edilebilir. İmran ise özel isimdir. Dolayısıyla "al-i İmran" tabiri "İmran ailesi" anlamına gelir. İslam kaynaklarında iki ayrı İmran'dan bahsedilir. Bunlardan biri Hz. Musa ve Hz. Harun'un babası olan, diğeri ise Hz. Meryem'in babası olan İmran'dır. Dolayısıyla surede bahsedilen İmran ailesi bu peygamberlerin ailelerinden biridir. Ali İmran Suresi Kaç Ayet? Kur'an-ı Kerim'in uzun surelerinden biri olan Ali İmran Suresi 200 ayettir. Ali İmran Hangi Surede Bulunur? Ali İmran Suresi, Kur'an-ı Kerim'in müstakil surelerinden biridir ve Bakara Suresinin hemen ardından gelir. Dolayısıyla herhangi bir surenin içerisinde bulunmaz. Ali İmran Suresi Nerede İndirilmiştir? Ali İmran Suresinin Medine döneminde indiğine dair kesin rivayetler vardır. Ancak surenin nüzulü oldukça geniş bir zaman aralığına yayılmıştır. Hicri 3. yılda nazil olmaya başlayan sure, tahminlere göre yaklaşık 6 yılda tamamlanmıştır. Dolayısıyla bazı ayetlerin hangi olaylara karşılık geldiğine dair müfessirler farklılık gösteren görüşler beyan etmektedir. Öyle ki surenin 64. ayetinin Hudeybiye Antlaşması'ndan önce ve Mekke'nin fethinden sonra olacak şekilde iki defa vahyedildiğini düşünen alimler dahi vardır.