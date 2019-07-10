Ali İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldı

Merkez Antakya ilçesi Ekinci Asri Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma programına Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz ile Hatay'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Anma etkinliğine katılanlar da Ali İsmail Korkmaz'ın mezarına çiçek ve reyhan bıraktı.

"ALİ'M 6 YIL OLDU SEN GİDELİ"

Oğlunun mezarını ziyaret eden anne Emel Korkmaz mezarın başında ağlayarak "Ali'm 6 yıl oldu sen gideli, daha dün gibi. Yine bir Çarşamba sabahıydı Ali'm seni kaybettiğimizde. Doyamadım sana yavrum. Senin burada olduğunu kabullenemiyorum ya kuzum, ya annem" diye ağıt yaktı.

Anma törenine gelenlere teşekkür eden anne Emel Korkmaz "Ali İsmail gideli 6 yıl oldu ama binlerce Ali İsmail doğdu. Ali İsmail'in çok annesi-babası oldu, çok kardeşi oldu. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız, hepinize yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

Baba Şahap Korkmaz da anma programına katılanlara teşekkür etti.

(DHA)

