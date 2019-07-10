Ali İsmail Korkmaz, mezarı başında anıldı

Eskişehir'de altı yıl önce Gezi Parkı odaklı olaylarda darbedilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, memleketi Hatay'da mezarı başında anıldı.

Merkez Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin yanı sıra, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, arkadaşları ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Anma programında anne Emel Korkmaz, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.

Baba Şahap Korkmaz, burada yaptığı konuşmada acı ve zor günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür ederek, canlarını yakanların kendi yüreklerinde de aynı acıyı yaşamalarını temenni etti.

Gencin ağabeyi Gürkan Korkmaz ise kardeşi Ali İsmail'in aralarından ayrılışının altıncı yılında onu ölüm şekliyle değil hayattayken yapmak istediklerini yaparak ve yeni bir hikaye başlatarak andıklarını belirtti.

Ali İsmail'in adını yaşatmak adına vakıf kurduklarını ifade eden Gürkan Korkmaz, gençlerin eğitim, sanatsal, kültürel projelerine destek olduklarını kaydetti.

