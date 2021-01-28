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Ali isminin anlamı nedir? Bu ünlüler de o ismi tercih etti! İşte yanına yakışan isimler

28.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Ali isminin anlamı nedir? Bu ünlüler de o ismi tercih etti! İşte yanına yakışan isimler

Aileler dünyaya gelecek olan çocuklarına isim seçerken özellikle isimlerin anlamlarına dikkat ediyor. Bu nedenle isim ne kadar popüler olsa dahi taşıdığı anlam araştırılıyor. Anlamı merak edilen popüler isimlerden bir tanesi de Ali ismi. Çok sayıda ünlü isim de çocuklarına bu ismi koymayı tercih etti. Bu nedenle Ali isminin anlamı nedir diye merak ediliyor. İşte Ali ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin manası ile analizi...

Her ne kadar son yıllarda daha farklı ve modern isimlere doğru bir yönelim başlamış olsa da uzun yıllardır tercih edilen ve hatta klasik diye kabul edilen isimlerin de çocuklara verilmeye başlanmasına dair bir trend ortaya çıktı. Bu doğrultuda pek çok ünlü isim de çocuklarına bu tarz isimleri veriyor. Ünlülerin ve ebeveynlerin ilgi gösterdiği isimlerden bir tanesi de Ali ismi. Dolayısıyla Ali isminin anlamı nedir şeklinde araştırmalar sıklıkla yapılıyor. İşte Ali ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

ALİ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Her daim popüler olan ve çok sayıda kişinin sahip olduğu bu isim, yurt dışında da insanlara söyletmesi kolay olan isimlerden bir tanesi. Bu nedenle aileler bu adı, kısa ve söylenişi kolay olduğu için tercih edebiliyor. Bu güzel ismin anlamı da oldukça güzel. İsmin ilk anlamı yüce, ulu ve yüksek olurken ikinci anlamı ise orun bakımından en üstün. Arapça kökenli olan bu isim erkek çocuklarında tercih ediliyor.

İslam'ın en önemli şahsiyetlerinden bir tanesinin adı olduğu için bu isim Kur'an-ı Kerim'in çok sayıda ayetinde geçiyor. Örneğin, bu isimle Rad suresinin 9. ayetinde ve Bakara suresinin 49. ayetinde karşılaşmak mümkün. Dolayısıyla ismin anlamı ve caiz olup olmadığı ile ilgili bir endişe taşıyan kişiler bu ismi çocuklarına gönül rahatlığıyla verebiliyor. Aynı zamanda bu isim, Türkiye'de de çok fazla tercih ediliyor ve en çok kullanılan isimler arasında üst sıralarda yer alıyor. Çocuklarına Ali ismini koyan ünlü isimler ise şu şekilde:

  • Pelin Karahan: Demir Ali
  • Bergüzar Korel ve Halit Ergenç: Ali
  • Esra Erol: İdris Ali
  • Necati Şaşmaz: Ali Nadir
  • Hazal Kaya - Ali Atay: Fikret Ali
  • Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak: Okan Ali
  • Melike Güner: Ali Sidar

ALİ İSMİNİN ANALİZİ

İnsanlar beğendikleri isimlerin anlamlarına bakarken o isimlerin analizlerini de detaylı olarak inceliyor. Böylece o ismi koyacakları çocuklarının nasıl bir karakter özelliğine sahip olabileceğini de öğreniyorlar. Çünkü isimlerin kişiye bazı özellikler kattığına inanılıyor. İşte Ali isminin içerisinde yer alan her bir harfin temsil ettiği özellikler:

  • A: Enerjik, atılgan, analiz ve algılama duygusu gelişmiş
  • L: Yetenekli ve sanatsal yönü gelişmiş
  • İ: Duygusal, hassas ve kırılgan

İsmin içerisinde geçen harflerin taşıdığı özelliklerden ismin bütününe dair bir yorumlama da yapılabiliyor. Buna göre atak ve girişken oldukları bilinen bu kişiler liderlik vasfına sahip oluyorlar. Sorumluluk almaktan ve görev kaçmıyorlar. Dürüst ve hoşgörülü oldukları için çevrelerinde sevilen bir kişilik olarak biliniyorlar. Seyahat etmeyi seven bu kişiler aynı zamanda gözlemci özellikleriyle de tanınıyorlar. Düşünceli, merhametli ve yaratıcı olmaları da onları diğer insanlardan ayırabilen özelliklerin arasında bulunuyor.

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ALİ İSMİNİN MANASI

Ali ismi TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın güncel Türkçe sözlüğünde Arapça kökenli bu ismin yüce ve yüksek anlamından bahsediliyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ise yüce, ulu, yüksek ve orun bakımından en üstün anlamları yer alıyor. İsmin manasının ve analizinin yanı sıra falıyla alakalı da bazı çıkarımlar yapılabiliyor.

Buna göre güvenilir olduğunu diğer insanlara ispatlaması gereken bu kişilerden önemli işler başarmaları bekleniyor. Bunu da uzun ve yoğun bir çalışmayla, pratikliklerini de kullanarak başarmaları mümkün oluyor. Kişisel maddi çıkarlarını önemsememesi gereken bu kişilerin kendilerine sadık kalabilecek kişilerle başarılı ortaklıklar kurmaları da mümkün.

Ali isminin yanına ikinci isim olarak ise Asaf, Emir, Can, Çınar, Eren, Emre, Haydar, İsmail, Hikmet, Kemal, Murat, Rıza, Osman, Yiğit, Uğur, Dursun, Demir, Yusuf, Mehmet, Metin, Mert ve Poyraz isimleri önerilebiliyor.

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