Ali isminin anlamı nedir? Bu ünlüler de o ismi tercih etti! İşte yanına yakışan isimler

Her ne kadar son yıllarda daha farklı ve modern isimlere doğru bir yönelim başlamış olsa da uzun yıllardır tercih edilen ve hatta klasik diye kabul edilen isimlerin de çocuklara verilmeye başlanmasına dair bir trend ortaya çıktı. Bu doğrultuda pek çok ünlü isim de çocuklarına bu tarz isimleri veriyor. Ünlülerin ve ebeveynlerin ilgi gösterdiği isimlerden bir tanesi de Ali ismi. Dolayısıyla Ali isminin anlamı nedir şeklinde araştırmalar sıklıkla yapılıyor. İşte Ali ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

ALİ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Her daim popüler olan ve çok sayıda kişinin sahip olduğu bu isim, yurt dışında da insanlara söyletmesi kolay olan isimlerden bir tanesi. Bu nedenle aileler bu adı, kısa ve söylenişi kolay olduğu için tercih edebiliyor. Bu güzel ismin anlamı da oldukça güzel. İsmin ilk anlamı yüce, ulu ve yüksek olurken ikinci anlamı ise orun bakımından en üstün. Arapça kökenli olan bu isim erkek çocuklarında tercih ediliyor.

İslam'ın en önemli şahsiyetlerinden bir tanesinin adı olduğu için bu isim Kur'an-ı Kerim'in çok sayıda ayetinde geçiyor. Örneğin, bu isimle Rad suresinin 9. ayetinde ve Bakara suresinin 49. ayetinde karşılaşmak mümkün. Dolayısıyla ismin anlamı ve caiz olup olmadığı ile ilgili bir endişe taşıyan kişiler bu ismi çocuklarına gönül rahatlığıyla verebiliyor. Aynı zamanda bu isim, Türkiye'de de çok fazla tercih ediliyor ve en çok kullanılan isimler arasında üst sıralarda yer alıyor. Çocuklarına Ali ismini koyan ünlü isimler ise şu şekilde: