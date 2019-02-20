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Ali Kılıç: CHP’ye İstanbul’da en yüksek oyu Maltepe’den çıkaracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) Maltepe Belediye Meclis üyesi adayları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’la bir araya geldi.

Ali Kılıç: CHP’ye İstanbul’da en yüksek oyu Maltepe’den çıkaracağız

İSTANBUL(DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) Maltepe Belediye Meclis üyesi adayları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’la bir araya geldi. Kılıç, "İstanbul’da en yüksek oyu Maltepe’den çıkaracağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, seçim çalışmalarına devam ediyor. Kılıç, 37 kişilik belediye meclis üyesi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti ve meclis üyesi adaylarla buluştu. Seçim çalışmalarına yönelik açıklama yapan Kılıç, "Uzun ve yoğun bir hizmet dönemi için yola çıktık. Kim ne düşünüyor, kim neye inanıyor bakmadan herkesin elinden tutacak, gece gündüz mahallede, sokakta Maltepe için çalışacağız. Bu sorumluluğu taşıyamayacağını düşünen varsa yolunu başından affını istesin, anlayışla karşılarım. Çok çalışacak, İstanbul’da en yüksek oyu Maltepe’den çıkaracağız" diye konuştu.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN PARTİSİNİN NEFERLERİYİZ”

Listede yer alan yeni isimleri kutlayan Kılıç, "Geride bıraktığımız dönemde meclis üyesi arkadaşlarımızla önemli işlere imza attık. Her birinin emeği çok büyük. Listede yer almadığı için kırılan yoldaşlarımız olabilir. Biz 96 yıllık bir çınarın, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin neferleriyiz. Her bir yoldaşımızla kucaklaşacak, bu mücadeleyi hep birlikte sırtlayacağız. Bu bir bayrak yarışırdır. Bir yoldaşımız partimize gönül bağı ile bağlıysa, her alanda bu mücadeleyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

“SOSYAL DEMOKRASİNİN YIKILMAZ KALESİ; MALTEPE”

2014’te yüzde 49.3 oy alarak göreve geldiğini ifade eden Ali Kılıç, “Görevde olduğum sürece 5 seçim atlattık. Hepsinden oyumuzu arttırarak ve zaferle çıktık. Her bir yoldaşım, 96 yıllık çınarımız olan CHP’nin oyunu en yukarıya taşımak ve sosyal demokrasiyi Maltepe’de yıkılmaz bir kaleye dönüştürmek için canla başla çalışacak. Göreceksiniz, 31 Mart akşamı büyük bir zaferle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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