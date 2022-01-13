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Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı! O anlar kameraya yansımıştı, ele geçirilen eşyalar sergilendi

13.01.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın Beşiktaş'ta bulunan evine giren hırsız yakalandı. Söz konusu şüphelinin ünlü gazetecinin evine girdiği görüntüler ortaya çıkarken, Kırca'nın 3 adet bilgisayar, antika kılıç, ziynet eşyası ve çeşitli muhtelif eşyaları çaldığı belirlenmişti.

Ali Kırca'nın evine giren hırsız yakalandı! O anlar kameraya yansımıştı, ele geçirilen eşyalar sergilendi

Hırsızlık şoku yaşayan ünlü gazeteci Ali Kırca'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 10 Aralık 2021 tarihinde ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın Beşiktaş Kuruçeşme'deki evine giren hırsız yakalandı. Şüpheliden ele geçirilen para ve ziynet eşyaları Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. İşte Ali Kırca'nın evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili tüm detaylar...

ALİ KIRCA'NIN EVİNE GİRMİŞTİ

Ali Kırca'nın evine giren hırsız, 3 adet bilgisayar, antika kılıç, ziynet eşyası ve çeşitli muhtelif eşyaları çaldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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HIRSIZ YAKALANDI

Kırca'nın evine giren şüphelinin Yasin B., (21) tespit edildi. Yasin B., dün Fatih Kapalı Çarşı'da yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Şişli, Feriköy Mahallesi'nde bulunan bir işyeri ve evden de hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Şüphelinin kredi kartları, 13 parça çeşitli ziynet eşyası, altın çakmak, elmas yüzük, 1 adet şövalye yüzüğü, 300 dolar ve 150 avro para çaldığı belirlendi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin B., 3 ayrı "Evden Hırsızlık" ve "İşyerinden Hırsızlık" suçlarından mahkemeye sevk edildi. Yasin B., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü gazeteci Ali Kırca'ya hırsızlık şokuÜnlü gazeteci Ali Kırca'ya hırsızlık şoku

GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Yasin B.'nin Ali Kırca'nın evine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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ELE GEÇİRİLENLER SERGİLENDİ

Öte yandan şüpheliden ele geçirilen para ve ziynet eşyaları Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

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(DHA)

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