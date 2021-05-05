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Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

05.05.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset Meydanı ve Ana Haber sunuculuğu ile ekranların vazgeçilmez ismi haline gelen Ali Kırca, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Haber sunuculuğu deyince ilk akla gelen isimlerden biri olan Ali Kırca uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

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Doktor ziyaretinde çekilen bir fotoğrafı paylaşılan Kırca'nın ilerleyen yaşına rağmen çok fazla değişmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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ALİ KIRCA KİMDİR?

1948 yılının Aralık ayında Akşehir’de doğdu. 1963 yılında İstanbul’a gelen Ali Kırca, Deniz Harp Akademisi’nden mezun oldu. 1969 yılında deniz teğmeni iken bir bildiri nedeni ile ordu ile ilişkisi kesildi. 17 yaşında medyaya ilgi duyan Kırca, İstanbul Üniversitesi’nde bir süre eğitim gördükten sonra, 1974 yılında TRT’de muhabir olarak mesleğe başladı. TRT’de çeşitli görevlerden sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı’na yükseldi. “Yurttan-Dünyadan” ve “32. Gün” programlarını hazırlayarak, “Açık Oturum” programını yöneten Kırca, önde gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde başarılarını ikiye katladı.

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Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da görev yapan Kırca, daha sonra İnter Star’a geçti. 42 yaşına geldiğinde “Kırkıncı Paralel” programını Washington ve New York’ta hazırlayıp sunan Kırca, Türkiye’ye döndü.

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1993 yılında ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 1 Şubat 1994’de Türkiye’nin ilk anchorman’ı olarak ATV Ana Haber Bülteni’ni sunmaya başladı. Kırca’nın yayıncılık hayatında hafızalara kazandığı program ise 6 Şubat 1994’te yayına giren “Siyaset Meydanı” olmuştur.

2001’de yaşanan ekonomik kriz neden ile ATV ile anlaşamayan Kırca, Star televizyonuna geçti. Star televizyonunda yaşadığı bazı polemikler sebebi ile NTV ile anlaştı. NTV ile yollarını ayırıp, tekrar ATV’de anchorman olarak görevine geri dönen Ali Kırca, Sabah Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı.
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ATV televizyonunun satılması üzerine, kanal ile yolların ayıran Kırca, SHOW TV’ye transfer oldu. SHOW TV ve SKYTürk 360 TV’de Siyaset Meydanı programını sunmaya devam etmektedir.

2 yıl Anadolu Üniversitesi’nde Tv Haberciliği dersleri veren Kırca, Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yapmaya başladı. “GOLDEN ROSE” ödülü başta olmak üzere bir çok uluslar arası ödül kazanmıştır.

Barış Manço’ya hayranlığı ile de bilinen Kırca, Sony Müzik’ten “Yüreğimdeki Barış Şarkıları” adlı bir albümde “Güle güle oğlum” isimli parçayı seslendirdi. Anchorman, aynı sene içerisinde “Habersiz Türküler” isimli bir albüm daha çıkardı.

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