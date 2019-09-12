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Ali Kırmızı: "Bebeklerin suyla buluşmasını görenler gözyaşlarına boğuluyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

Paylaş İnsani Yardım Derneği, susuzlukla mücadele eden Afrika’da su kuyuları açma projelerine hız verdi.

Ali Kırmızı: "Bebeklerin suyla buluşmasını görenler gözyaşlarına boğuluyor"

Paylaş İnsani Yardım Derneği, susuzlukla mücadele eden Afrika’da su kuyuları açma projelerine hız verdi. Dernek başkanı Ali Kırmızı, "Bebeklerin temiz suya kavuştuktan sonraki hallerini görenler gözyaşlarına boğuluyor" dedi.

Su kaynaklarının yetersizliği kendini en fazla Afrika kıtasında gösterirken, birçok Afrikalının hayatını kaybetmesine neden olan su yoksulluğuna çözüm arayan Paylaş İnsani Yardım Derneği, Afrika’daki su kuyusu açma projelerine hız verdiği belirtildi.

Afrika kıtasında insanların temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kaldığını vurgulayan Paylaş İnsani Yardım Derneği Başkanı Ali Kırmızı, Afrika’nın kurak bölgelerinde günde 10 bin insanın su kuyularından faydalandığını söyledi.

"Yaşadıkları mutluluğu her gördüğümüzde sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz"
Burkina Faso, Nijer, Uganda ve Mali gibi ülkelerde su kuyusu açtıklarını dile getiren Kırmızı, "Açılışlardan sonra insanların yaşadığı mutluluğu her gördüğümüzde sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Ülkemizde bir gün sular kesilse hayatımızı nasıl etkilediğini düşünelim. Susadığımızda, susuzluğa ne kadar dayanabildiğimizi sorgulayalım ve mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimiz için elimizden geleni yapalım" şeklinde konuştu.

"Yapılan her su kuyusu yaşama açılan büyük bir kapı"
Kırmızı, susuz kalan bebeklerin temiz suya kavuştuktan sonraki hallerini görenlerin gözyaşlarına boğulduğunu belirterek, "Bizler, dernek olarak yüzleri güldürmeye devam edeceğiz. Yapılan her su kuyusu yaşama açılan büyük bir kapı" ifadelerini kullandı.

Arakan ve Sri Lanka’da da su kuyuları açılıyor
Su sorunun sadece Afrika’da olmadığını dile getiren Kırmızı, Myanmar’da katliamdan kaçarak Bangladeş sınırındaki dağlarda yaşamak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların temiz su bulmakta güçlük çektiğini belirtti. Bu nedenle harekete geçtiklerini söyleyen Kırmızı, Arakan’da yüzlerce su kuyuları açtıklarını vurguladı. Derneğin Sri Lanka’da açtığı su kuyularından da yüzlerce kişi faydalanıyor.

Ali Kırmızı:

Ali Kırmızı:

Ali Kırmızı:

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