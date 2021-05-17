Ali Koç ile gerilim yaşadı mı? Acun Ilıcalı'dan sert tepki!

Dün bir gazetede Sercan Hamzaoğlu imzasıyla yayınlanan haberde, Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun teknik sorumluluk görevine getirildikten sonra Acun Ilıcalı ’nın, takımla daha çok içli-dışlı olduğu ve kadro bilgisi dahil herseyi yakından takip ettiği iddia edilmişti. Ilıcalı da bu iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

Söz konusu iddiaya göre; Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında gerilim yaşandı. Ali Koç'un Acun Ilıcalı'nın takımın çok içinde oluşuna tepki gösterdiği iddia edildi. Trabzonspor maçı öncesinde istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nu bu kararından caydıran isim olan Acun Ilıcalı olduğu ve Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin arkasından takımla daha yakından ilgilenmeye başladığı öne sürüldü.

Alanya deplasmanına özel uçağıyla giden Başkan Koç'un sakatlığı süren Mesut Özil’le ilgili “Acaba oynar mı?” sorusuna Ilıcalı'nın “Oynayacak, ben konuştum” cevabını verdiği iddia edildi. Başkan’ın bu cevaba çok kızdığı ve Ilıcalı'ya, “Ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun Acun” diyerek, “Bu kulüp için çok çaba harcıyorsun çok şeyler yaptın ama bu kadar takımın içinde olmanı doğru bulmuyorum” çıkışını yaptığı ileri sürülmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, şunları söyledi;

‘’Sercan Hamzaoğlu denen şahsın bugün hakkımda yaptığı haber belli ki bir plan dahilinde Fenerbahçe kulübünün içine fitne sokma amaçlı yapılan art niyetli ve yalan dolu bir haberdir. Haberde geçen her konu yalan olduğu için genel bir yorum yapmam gerekiyor. Başkanımız Ali Koç ile aramızda bahsi geçen konuların hiçbiri olmadığı gibi kendisi beni 2 gün önceki Kayseri maçında uçağında misafir etmiştir. Futbolcularımızla daha önce yenen ve takım içi birlikteliğin ispatı olan bir yemeğin Sivas maçından bir gün önce gibi gösterilmesi art niyetin kesin bir ispatıdır. Fenerbahçe için elimden geldiğince bazı rakip taraftarların bana göre haksız protestolarını göze alarak maddi manevi destekte bulunmaya çalışıyorum. Gerek Başkanımızın gerek taraftarımızın bunu fazlasıyla takdir etmesi de beni çok mutlu ediyor ama belli ki bazı kesimler akıllarınca beni karalayıp fitne sokma derdindeler. Emre Belözoğlu'nun zor bir dönemde takımımızı 8 puan gerideyken devralması, takımımızın şampiyonluğu kılpayı kaçıracak kadar iddialı yere gelmesi ve camiaya ümit veren bir futbol oynatması da belli ki birilerini oldukça tedirgin etmiş ve nasıl termine ederiz hesapları başlamış. Fenerbahçeli taraftarlar olarak birlik ve beraberlikle çok güzel günlere ulaşacağımızı biliyoruz. Ben de taraftarı olduğum bu güzel kulüp için ne gerekiyorsa gözümü kırpmadan yapmaya devam edeceğim ve bu çirkin zihniyet amacına asla ulaşamayacak. ‘’





