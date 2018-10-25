Ali Koç'tan Damien Comolli'nin yetkilerine sınır kararı

Sportif Direktör Comolli'nin yetkileri sınırlandırıldı. Yönetici Selahattin Baki, tesislerdeki düzenden sorumlu birinci kişi oldu.

Flaş karar

1 / 6 Tesislerdeki problemler saha içine yansımış, problemler gün yüzüne çıkmıştı.

2 / 6 Takım kimyasını oturtma ve disiplini getirme adına bir dönem Sheffield United'da yöneticilik yapmış Baki'ye bu önemli görev teslim edildi.

3 / 6 2013-17 yılları arasında Sheffield United yöneticiliği yapan Baki, Soma'da hayatını yitirenler için 2014'te Sheffield-F.Bahçe maçını organize etmiş ve taraftarları bir araya getirmişti.

4 / 6 Selahattin Baki, takım ruhunu getirme adına tesislerde önemli bir misyon üstlenmiş oldu.

5 / 6 Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki'nin yakın bir dostluğu da var.