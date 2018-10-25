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Ali Koç'tan Damien Comolli'nin yetkilerine sınır kararı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un değişim operasyonu uygulamada.

Sportif Direktör Comolli'nin yetkileri sınırlandırıldı. Yönetici Selahattin Baki, tesislerdeki düzenden sorumlu birinci kişi oldu.

Flaş karar

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Tesislerdeki problemler saha içine yansımış, problemler gün yüzüne çıkmıştı.

Tesislerdeki problemler saha içine yansımış, problemler gün yüzüne çıkmıştı.
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Takım kimyasını oturtma ve disiplini getirme adına bir dönem Sheffield United'da yöneticilik yapmış Baki'ye bu önemli görev teslim edildi.

Takım kimyasını oturtma ve disiplini getirme adına bir dönem Sheffield United'da yöneticilik yapmış Baki'ye bu önemli görev teslim edildi.
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2013-17 yılları arasında Sheffield United yöneticiliği yapan Baki, Soma'da hayatını yitirenler için 2014'te Sheffield-F.Bahçe maçını organize etmiş ve taraftarları bir araya getirmişti.

2013-17 yılları arasında Sheffield United yöneticiliği yapan Baki, Soma'da hayatını yitirenler için 2014'te Sheffield-F.Bahçe maçını organize etmiş ve taraftarları bir araya getirmişti.
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Selahattin Baki, takım ruhunu getirme adına tesislerde önemli bir misyon üstlenmiş oldu.

Selahattin Baki, takım ruhunu getirme adına tesislerde önemli bir misyon üstlenmiş oldu.
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Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki'nin yakın bir dostluğu da var.

Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki'nin yakın bir dostluğu da var.
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Başkan Koç, bu sene dünya evine giren Baki'yi mutlu gününde yalnız bırakmamıştı. (AKŞAM)

Başkan Koç, bu sene dünya evine giren Baki'yi mutlu gününde yalnız bırakmamıştı. (AKŞAM)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Comolli Selahattin Baki ali koç

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Takım
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ali Koç Bu CUMALİ ile ortakmı çalışıyon bunca dedikodu yalanmı Frey transferi bile bu adama yol vermek için yeterde artar bile
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