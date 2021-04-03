Ali Kocatepe kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Kocatepe’nin biyografisi…

300’ün üzerinde şarkı sözü, beste ve reklam müziği yapan Ali Kocatepe, birçok single, uzunçalar, kaset ve CD çalışması yaptı. Prodüktörlük de yapan Ali Kocatepe, köşe yazarlığı, televizyon sunuculuğu, maç sunuculuğu yaptı.

ALİ KOCATEPE KİMDİR?

Besteci, yorumcu, söz yazarı ve müzik yapımcısı Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe’nin eşidir. 25 Şubat 1947’de İzmir’de doğan Ali Kocatepe, 1959 tarihinde İzmir Alsancak Gazi İlkokulunu tamamlamasının ardından İzmir Özel Türk Kolejinde eğitim gördü.

1967 tarihinde İzmir Atatürk Lisesinden mezun olan Ali Kocatepe, yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulunda bitirdi. İlk plağını 1968’de “Böyle Yazmış Yaradan” ismiyle çıkaran Ali Kocatepe, 1973 tarihinde İstanbul’da kendi yapım firması 1 Numara Plakçılık’ı kurdu.

2007 tarihinde Kral TV Müzik ödülleri kapsamında Orhan Gencebay, M.F.Ö. ile onur ödülüne layık görülen Ali Kocatepe, 1984 tarihinde Şen Sazın Bülbülleri ve 2001 yılında Medya Medya Nereye müzikallerini besteledi. 300’ün üstünde şarkı sözü, beste ve reklam müziği üreten Ali Kocatepe, yorumcu olarak 16 single plak, 2 uzunçalar, 11 kaset ve 12 CD çalışması yaptı. Prodüktör olarak 30 uzun çalar, 71 single albüm, 24 CD ve 25 kaset albüm yaptı. 1974’te Türkiye’nin ilk festival şarkısı olan Antalya’ya Koş şarkısını Antalya Altın Portakal Film Festivali için besteledi.