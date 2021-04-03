Ali Kocatepe kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Kocatepe’nin biyografisi…

300’ün üzerinde şarkı sözü, beste ve reklam müziği yapan Ali Kocatepe, birçok single, uzunçalar, kaset ve CD çalışması yaptı. Prodüktörlük de yapan Ali Kocatepe, köşe yazarlığı, televizyon sunuculuğu, maç sunuculuğu yaptı.
Besteci, yorumcu, söz yazarı ve müzik yapımcısı Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe’nin eşidir. 25 Şubat 1947’de İzmir’de doğan Ali Kocatepe, 1959 tarihinde İzmir Alsancak Gazi İlkokulunu tamamlamasının ardından İzmir Özel Türk Kolejinde eğitim gördü.
1967 tarihinde İzmir Atatürk Lisesinden mezun olan Ali Kocatepe, yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulunda bitirdi. İlk plağını 1968’de “Böyle Yazmış Yaradan” ismiyle çıkaran Ali Kocatepe, 1973 tarihinde İstanbul’da kendi yapım firması 1 Numara Plakçılık’ı kurdu.
2007 tarihinde Kral TV Müzik ödülleri kapsamında Orhan Gencebay, M.F.Ö. ile onur ödülüne layık görülen Ali Kocatepe, 1984 tarihinde Şen Sazın Bülbülleri ve 2001 yılında Medya Medya Nereye müzikallerini besteledi. 300’ün üstünde şarkı sözü, beste ve reklam müziği üreten Ali Kocatepe, yorumcu olarak 16 single plak, 2 uzunçalar, 11 kaset ve 12 CD çalışması yaptı. Prodüktör olarak 30 uzun çalar, 71 single albüm, 24 CD ve 25 kaset albüm yaptı. 1974’te Türkiye’nin ilk festival şarkısı olan Antalya’ya Koş şarkısını Antalya Altın Portakal Film Festivali için besteledi.
Çeşitli zamanlarda gazetelerde köşe yazarlığı, televizyon sunuculuğu ve maç sunuculuğu yapan Ali Kocatepe, 1981-1988 yılları arasında Erkekçe Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü, 1989-1992 yıllarında Anadolu Yayıncılık Genel Müdürlüğü, 1993-1994 yılları arasında Show Radyo Genel Yayın yönetmenliği yaptı. 2011 tarihinde anılarını paylaştığı “Hey Gidi Dünya Hey (Anılarla Piştim, Şimdi Demleniyorum)” adındaki kitabını piyasaya çıkaran Ali Kocatepe, 2006 tarihinde 41 senelik çalışmalarından derlediği 26 şarkıyı bir albümde bir araya getirerek, dinleyicilerinin beğenisine sundu.
Halen kendisinin kurduğu 1 Numara Müzik yapım firmasının yöneticiliğini ve sahne çalışmalarını sürdüren Ali Kocatepe, ilk evliliğini 1975 tarihinde sinema sanatçısı Fatma Karanfil ile yaparken, ikinci evliliğini ise 1985 tarihinde yaptığı Aysun İnöntepe (Kocatepe) ile yaptı.
Ali Kocatepe’nin bu evliliğinden İlkyaz isminde bir kız çocuğu dünyaya geldi.
Seslendirdiği Eserleri:
Akdeniz Çocukları (1973), Yeni Bir Dünya İstiyorum (1970), Heyamola (1983-Sezen Aksu ve Coşkun Demir ile birlikte), Hey Gidi Dünya Hey (1974 1.Toplu İğne Beste Yarışmasında Erol Evgin ile birlikte üçüncülük), Kordon Boyu Faytonlar (1993-Aysun Kocatepe ile birlikte).
Başkalarının Seslendirdiği Eserleri:
Diridahdar (1977-Gökben), Neler Neler Oldu (1977-Gökben), Bu Ne Biçim İştir (1977-Gökben), Canın Sağolsun (1977-Gökben), Dostluğa Davet (1978-Modern Folk Üçlüsü-Nükhet Duru), Nerelerdeydin (1977-Aylin Urgal), Ben Sana Vurgunum (1978-Nükhet Duru), Melankoli (1978-Nükhet Duru), Meskenim Dağlar (1984-Sezen Aksu, 1996-Mahsun Kırmızıgül), Dönme Dolap (1981-Ayşegül Aldinç-Modern Folk Üçlüsü), Küçük Bir Aşk Masalı (1985-Sezen Aksu-Özdemir Erdoğan).
Okuyucu Yorumları 0 yorum