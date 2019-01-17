Ali Koç'tan Selçuk ve Kurum'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamlarında ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ali Koç'un yanı sıra başkan vekili Semih Özsoy ve yönetim kurulu üyelerinin, Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyareti sırasında Fenerbahçe ve ülke sporuyla ilgili çeşitli görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Ali Koç'un, ziyarette Ziya Selçuk ve Murat Kurum'a isimlerinin yazılı olduğu Fenerbahçe forması takdim ettiği kaydedildi.

Başkan Koç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da ziyarette bulunmuştu.

