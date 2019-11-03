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Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi tamamen yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 19:06 | Son Güncelleme

Ankara Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde çıkan yangın sonrasında ölen ya da yaralanan olmadı.Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Ankara Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde çıkan yangın sonrasında ölen ya da yaralanan olmadı.
Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa süre içerisinde rüzgarın etkisiyle büyüyen ve tüm binayı saran alevler sebebiyle bölgeyi yoğun bir duman kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekibi sevk edilirken belediyeye ait su araçları da itfaiyeye destek verdi. İlk çalışmalar neticesinde nedeni belirlenemeyen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak, yangın başladığı sırada kapalı olan bilim merkezinin içerisinde bulunan 8 kişinin yoğun dumandan etkilendiği öğrenildi. Hafta içi yoğun şekilde ziyaretçi ağırlayan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nin Pazar günü kapalı olması nedeniyle büyük bir felaketin önüne geçildi. İtfaiye erlerinin iki saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınırken, bilim merkezinin etrafında bulunan bazı binaların yoğun sıcaklık nedeniyle çatladığı ve kırıldığı görüldü. Yangın sırasında çevredeki vatandaşların akıllı telefonlarıyla görüntü çekmek için birbiriyle yarışması ise dikkat çekti.

"Bu olay hafta içi olsaydı, çok büyük bir facia olabilirdi"
Yangına yakın binalardan birisinde oturan Erol Karataş, "Ben dışarıdaydım. Yangının üzerine geldim. ’Evim yanıyor’ diyerek geldim ama baktım ki kule yanıyormuş. Binamızın camları komple çatladı, kırıldı, bayağı bir zararımız var. Allah göstermesin bu olay hafta içi olsaydı. Çok büyük bir facia olabilirdi. Öğrencilerimiz buraya hafta içi sürekli olarak ziyarete geliyorlar" ifadelerini kullandı.
Yangın çıkan bilim merkezinin karşı binasında oturan ve yangın sırasında olay yerine geldiğini anlatan Ömer Tekin ise, "Biz tam yanarken geldik. Kimileri ’aşağıda çocuklar ateş yakıyordu, alev alınca korktu kaçtılar’ diyorlar. Kimileri de ’elektrik kontağından çıktı’ diyorlar. Söndürmek için iki saat civarı uğraştılar ama yeni söndürdüler. Yanan yer patlayınca evimde 2-3 tane camım kırılmış" diye konuştu.
Yangını uzaktan görüp meraktan olay yerine gelen Efe İsmail Uyanıker ise, "Arkadaşımı evine almaya gitmiştim. Araçla dönerken yoğun şekilde duman çıkıyordu. Yukarıdan burası çok net bir şekilde görünüyordu. Meraktan geldik bizde buraya, alevler bildiğiniz bir kibrit gibi aşağıdan yukarıya yanıyordu" şeklinde konuştu.

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