Ali Mahir Başarır: Türk ordusunun Katar'a satıldığını söyleyen CHP milletvekili hakkında soruşturma

Türk ordusunun Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından" başlatıldığını duyurdu.

Başarır CHP Parti Meclisi ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yapıyor.

Dün HaberTürk kanalındaki bir tartışma programında konuşan Başarır "Öyle bir noktadayız ki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" demiş ve eklemişti:

"Ben değer biçemiyorum, 20 Milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 Milyon dolara satılmış. Birileri mandacı oluyor."

Başarır gelen itirazlar üzerine "Tank Palet Fabrikası nedir? Ordudur tabii. Bu ülkenin namusudur. Benim namusumdur" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı da bugün konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapmıştı.

Bakanlık, "Şanlı tarihine her gün yeni bir sayfa eklediği böyle bir dönemde milletin ordusuna milletin önünde hakaret edilmiştir" ifadelerini kullandı.