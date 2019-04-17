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Ali Nihat Gökyiğit Vakfı'ndan süs bitkisi projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

Türkiye'de doğal olarak yetişen bazı pelemir, adaçayı ve karanfil bitkilerinin süs bitkisi olarak geliştirilmesi hedefleniyor

İSTANBUL (AA) - Ali Nihat Gökyiğit (ANG) Vakfı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Türkiye’de, doğal olarak yetişen bitkilerin, peyzaj çalışmalarında süs bitkisi olarak kullanılması için yeni bir proje başlatıyor.

Tekfen Holding Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit adına kurulan vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) ve Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde (BATEM) ortaklaşa devam proje kapsamında, doğal olarak yetişen bazı pelemir, adaçayı ve karanfil bitkilerinin süs bitkisi olarak geliştirilmesi ve bu sayede Türkiye'nin süs bitkisi konusunda ithalata bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu yaklaşık 11 bin çeşit bitki türünün üçte birinin ülke topraklarına özgü olduğu aktarıldı. Bu çeşitlilikle Türkiye'nin, Avrupa kıtasındaki bitki türlerinin toplamıyla yarıştığı belirtilirken, özellikle süs bitkisi konusunda hala ithalat yaptığı vurgulandı.

ANG Vakfı ve TAGEM, hem bu alandaki ithalatın azaltılarak ülke ekonomisine katkı sunmak hem de, ülke topraklarında doğal olarak yetişen pelemir, adaçayı ve karanfil bitkilerinin süs bitkisi olarak geliştirilmesi için yeni bir projeye başlıyor.

- Doğal gen kaynakları da korunacak

Açıklamada verilen bilgilere göre proje ile Türkiye’de, katma değeri çok düşük kalan doğal kaynakların, dış mekân süs bitkileri sektörüne ve devamında işlenerek ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik Ar-Ge çalışması yürütecek.

Proje doğal bitki türlerinin ve gen kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları kapsayacak.

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Ali Nihat Gökyiğit Vakfı

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