Ali Osman Akat'ın avukatlarından basında çıkan haberlerle ilgili açıklama

20 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Asya, Amerika’nın çeşitli şehirlerinde uluslararası kalite standartlarına uygun hijyen ve temizlik ürünleri, saç bakım ürünleri, ev bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri gibi çeşitli ürün yelpazesiyle ticari faaliyetler yürüterek ülke genelinde başarılı ve prestijli işlere imzasını atmış saygın bir iş insanı olan Ali Osman Akat’a yönelik basında çıkan asılsız haberlere yönelik Av. Kerim Altıntaş ve Av. Melis Erdinç açıklama yaptı.

Avukatlar; basında yer alan haberlerle ilgili açıklamada bulunarak,“Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığının 2021/54738 sayılı dosyası ile başlayan soruşturma sonucu müvekkilin ev, iş yeri ve fabrika adreslerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Kolluk ve yargı mercilerindeki ifade ve işlemlerde her türlü yardımı veren müvekkil, işlemediği, herhangi bir dahli dahi olmayan bir suç ile itham edilmektedir. Yargılama sürecindeki ilginç durumlar ve tekzibe konu haberin yapılış tarzı müvekkilin aleni iftira ve itibar suikastı ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir” diye konuştu.

“ÇIKAN HABERLER, BİR İTİBAR KARALAMA KAMPANYASIDIR”

Ali Osman Akat’ın yargılama sürecinde 2 kez serbest bırakılıp, 3. defa ise daha önce serbest bırakan hâkim tarafından şaibeli şekilde, yeterli delil ve kanıtlar olmadan tutuklama emrinin verildiğini belirten avukatlar Kerim Altınaş ve Melis Erdinç, “Müvekkilin üzerine atılan suçla ilgili ve ilişkili olduğuna dair doğrudan herhangi bir delil, bilgi ve belgeye rastlanmamıştır, bu haberler bir itibar karalama kampanyasıdır. Öyle olmasa son dakika şeklinde verilen haberlerde 17 Aralık 2021 tarihi referans gösterilmezdi. Bu açık bir şekilde itibara kast etmenin kanıtıdır” dedi.

Noter aracılığıyla medya organına çekilen tekzip ihtarnamesinde olayın oluş biçimi de şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Buna göre medya organlarının çarpıtarak asılsız ve sansasyonel şekilde yayınladığı haberlere karşın, metinde olay avukatlarca şu şekilde açıklanıyor:

“Müvekkilin yanında çalışan bir personeli, kendisi ve 3.bir kişi ile kurduğu, ortağı ve yetkilisi olduğu Prufier İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Ossey Kozmetik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketler adına Kolombiya’dan numune demir cevheri sipariş etmiştir. Bu kargo, şirketin ticaret sicilde kayıtlı Fulya Mah., Büyükdere Cad., Torun Center D Blok No: 74D/10 İstanbul ve Bademlik Mah. Talip Paşa Sk. Beyoğlu/İSTANBUL adreslerine gelmiştir. Kolluk kuvvetleri tarafından bu adreste kargoya el konulmuş, adreste bulunan 6 kişi göz altına alınmıştır.

Müvekkilin personeli olarak çalışan kişinin, iş yeri adresi olan müvekkile ait iş yerinde bu kişi de gözaltına alınmıştır. Bu kişi, müvekkil şirketin de Dış Ticaretten Sorumlu Müdürü olarak görev yapmaktadır. Kolluk ve soruşturmayı yürüten savcılık, müvekkil personelinin müvekkile ait 9 Adet şirketten sadece 1 (bir) tanesinde Dış Ticaretten Sorumlu Müdür olarak imza yetkisi bulunduğundan müvekkil ile ilişkisi olabileceği “şüphesi” ile hareket etmiştir. Dosya kapsamında müvekkilin müsnet suça dahil olduğuna doğrudan hiçbir delil, bilgi ve belge bulunmamaktadır. “

“YASAL YOLLARA BAŞVURDUK”

13.04.2022 tarihli Ali Osman Akat hakkında yapılan yayınlarda müvekkillerine yönelik olan tüm ithamların asılsız olduğunu, buna sebebiyet veren kişiler hakkında ilgili yasal yollara başvurulduğunu belirten avukatlar, “Anayasanın 38/4.fıkrası gereği, “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.”, İHAS 6/2.fıkrası “kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla ispatlanmadıkça, bir kimseye suçluymuş gibi muamele edilmesi yasaktır” diyerek sürecin ve yayınların hukuka aykırı olduğunun da altını çizdi.