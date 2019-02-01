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Ali Rıza dede: Sayın Cumhurbaşkanım sizi çok görmek istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:19 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan ve çocukluk döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ü gören Ali Rıza Can (98), ölmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım, Allah size uzun ömürler versin.

Erol OKUR/ SİLİFKE(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan ve çocukluk döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ü gören Ali Rıza Can (98), ölmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istediğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım, Allah size uzun ömürler versin. Sizi çok görmek istiyorum" dedi: Mustafa Kemal Atatürk, 1931 yılında Silifke'ye geldi. Dönemin protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Atatürk, halka hitabında milli mücadelenin önemini vurguladı. Ali Rıza Can o tarihte Atatürk'ü yakından gördü. O anı hiç unutmadı. Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da büyük önem verdiğini ibelirtti. 'KİMSE ONUN GİBİ GÜZEL KONUŞAMIYOR' En kısa sürede Erdoğan ile görüşmek istediğini ifade eden 9 çocuğu ve 38 torunu bulunan Can, "Reis-i Cumhur Erdoğan'ı da görmek istiyorum. Yaşamasını istiyorum. Allah uzun ömür, bol kısmet versin. Başımızda sağ olsun. Cumhurbaşkanımız gibi kimse güzel konuşamıyor. Ben daha görmedim. Bundan 90 sene önce üç okka tuzu olan ev zengin sayılırdı. O yokluk, o fakirlikten kurtardı. Biz askerde dört ayda bir mektup gelirse seviniyorduk. Şimdi televizyonlar, telefonlar var. Rahatlıkla konuşabiliyorlar" dedi. Hükümetin hizmetlerine de değinen Can, "Ben cahillikten çok çektim. Kendi evlatlarımı okuttum, torunlarımı da okutmaya devam ediyorum. En büyük oğlumu okuttuğum günleri hatırladıkça vicdanım sızlıyor. Köyün aşağısına iner, pazar günü harçlığını verirdim. Tek başına, yürüyerek Silifke'ye 8 saatte giderdi. Aklıma geldiğinde üzülürüm. Fakat bugün, Tayyip Erdoğan'ın gününde Silifke 20 dakikaya indi. Yollar, tüneller, Allah o adamı görmeyi bana nasip etsin" diye konuştu. Babasına Işıklı Mahallesi'ndeki evinde bakan Zafer Can (60) ise, "Babam bize hep Atatürk'ü anlattı. Yıllar sonra evimizde Erdoğan'ı konuşuyoruz" ifadesini kullandı.

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