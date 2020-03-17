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Ali Rıza Demircan kimdir? Ali Rıza Demircan’ın sözleri tepki çekti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

Habertürk’ün Anahaber’ine koronavirüs ile ilgili konuk olan Ali Rıza Demircan’ın büyük tepki çekti. Demircan’ın sözlerine sosyal medya çok sayıda tepki paylaşımı yapılırken programın sunucusu Veyis Ateş, söz konusu sözler için özür diledi. Peki Ali Rıza Demircan kimdir?

Ali Rıza Demircan kimdir? Ali Rıza Demircan’ın sözleri tepki çekti!

Ali Rıza Demircan Habertürk’ün Ana Haber programına konuk oldu. Koronavirüsün konuşulduğu bölümde Ali Rıza Demircan’ın konuyu başka şeylere çekip virüsün kaynağı ile ilgili ifade ettiği sözler büyük tepki. Peki Ali Rıza Demircan kimdir? İşte Demircan’ın tepki çeken sözleri ve Ali Rıza Demircan ile ilgili detaylar...

ALİ RIZA DEMİRCAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Ali Rıza Demircan, 1945 yılında İstanbul Kasımpaşa doğumludur. 1969'da İstanbul İmam-Hatip Lisesini bitirdi. Aynı yıl o zamanki adı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. Demircan mezun olduktan sonra 1970 yılında Süleymaniye Camii Hatipliğine, bir yıl sonra da Hatiplik kaldırıldığı için aynı caminin İmam-Hatipliğine tayin edildi. Bu camide on iki yıl görev yaptı. 1976-1978 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi'nde ihtisas gördü.

Süleymaniye Minberinden İslâm Nizamı (3 cilt), İslâmî Kimliğimizi Korumak (İslâm'da Batıla Benzemenin Hükmü), Allah'ın Resûlü'nden Hayat Dersleri (Allah'ın Resûlü'nden Hayat Düstûrları), İslâm'a Göre Cinsel Hayat (2 cilt bir arada), İslâm'ın Işığında Haklar, Hürriyetler, Vazîfeler (Cuma Mesajları), Hac ve Umre Yüceliğe Çağrıdır (5 kitap bir arada), Söyleşiler, Kur'ân ve Sünnet Işığında Cennet Hayatı, Kur'ân ve Sünnet Işığında Câriyeler ve Sömürülen Cinsellikleri, Namaza Çağrı adlı eserleri vardır. Ali Rıza Demircan evli ve 9 çocuk babası

ALİ RIZA DEMİRCAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Habertürk TV’de Demircan, "Zina, evlilik dışı ilişki, eşcinsel, evlilik hayatında anal ilişki ve regl döneminde ilişki. Bu yasaklar rahim olan rabbimizin koyduğu yasaklardır. Bu yasaklara riayet ederseniz pek çok hastalığın önlemini henüz daha oluşmadan almış olursunuz” ifadelerini kullandı.

VEYİS ATEŞ ÖZÜR DİLEDİ

Sunucu Veyis Ateş, sosyal medyada Demircan’ın sözleri ve programda bu sözlere gerekli tepkinin verilmemesi nedeniyle seyircilerden özür diledi.


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