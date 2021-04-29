Ali Rıza Temel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte ilahiyatçı yazar Ali Rıza Temel biyografisi...

Önceden Brüksel İslam Kültür Merkezinde Türk temsilcisi olarak görev yapmış olan ve halen Haseki Eğitim Merkezi'nde Arapça ve tefsir dersleri okutmaya devam eden ilahiyatçı yazar Ali Rıza Temel, bugün 29 Nisan tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Ali Rıza Temel kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ALİ RIZA TEMEL KİMDİR?

1946 senesinde Manisa/Demirci'de doğmuş olan Ali Rıza Temel, 1967'de Balıkesir İmam-Hatip Okulu'nu, 1971’de İzmir Yüksek İslam Enstitüsünü bitirmiştir. 1967-1975 yılları arasında vaizlik yapmış ve 1976'da Haseki Eğitim Merkezi'ne kursiyer olarak katılmıştır. Kurs sonunda aynı merkezde asistan olarak görevlendirilmiştir. 1982-1987 seneleri arasında Brüksel İslam Kültür Merkezinde Türk temsilcisi olarak görev yapmıştır. Aynı merkezdeki İslam Enstitüsü'nde ulumu'l-Kur'an dersleri de okutmuştur. Halen Haseki Eğitim Merkezi'nde Arapça ve tefsir dersleri okutmaya devam etmektedir. Temel, evlidir ve iki çocuk babasıdır.

ALİ RIZA TEMEL ESERLERİ:

İslam 'da ve Batıda İnsan Hak ve Hürriyetleri

Ayet ve Hadisler İşığında Dini ve Sosyal Hayatımız

İslam Davası ve Münafıklar

İslam'da Dış Politika ve Diplomasi

Mutlu bir yuva nasıl kurulur?

Müslümanların dünü, bugünü, yarını (Terceme)

İslam iktisadının üstünlüğü (Terceme)

İnsanlara iyilik hakkında kırk hadis (Terceme)

Sağduyu çağrısı



