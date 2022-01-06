Ali Şahin’e üst düzey görev

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Türk Delegasyonu Başkanı seçilen Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin‘i kutladı.

Milletvekili Ali Şahin, konu ilgili yaptığı paylaşımda, kendisini bu göreve layık gören herkese minnettar olduğunu dile getirerek, “TBMM tarafından ilk kez oluşturulan Latin Amerika Parlamentoları Türk Delegasyonu’nun hayırlara vesile olmasını diliyor, şahsımı delegasyon başkanlığına layık gören TBMM Başkanımız ve AK Parti Grubumuza şükranlarımı sunuyor, ülkeme ve milletime layık olmayı diliyorum.” dedi.

