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Ali Şahin’e üst düzey görev

06.01.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM idare amiri ve AK Parti Gaziantep milletvekili Ali Şahin, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu, parlamentolar arası TBMM delegasyonu başkanı olarak seçildi.

Ali Şahin’e üst düzey görev

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Türk Delegasyonu Başkanı seçilen Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin‘i kutladı.

Milletvekili Ali Şahin, konu ilgili yaptığı paylaşımda, kendisini bu göreve layık gören herkese minnettar olduğunu dile getirerek, “TBMM tarafından ilk kez oluşturulan Latin Amerika Parlamentoları Türk Delegasyonu’nun hayırlara vesile olmasını diliyor, şahsımı delegasyon başkanlığına layık gören TBMM Başkanımız ve AK Parti Grubumuza şükranlarımı sunuyor, ülkeme ve milletime layık olmayı diliyorum.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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