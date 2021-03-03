Ali Sunal'dan Ezo Sunal paylaşımı! 'Sağlıkla gel canım yeğenim'

Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 2014 yılından beri birlikte olduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018'de evlenmişti.



O dönem sessiz sedasız dünyaevine giren çift, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor.

"SAĞLIKLA GEL YEĞENİM"

SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, önceki gün anne olmak için gün sayan kardeşi Ezo Sunal ile bir araya geldi.



Sunal, kardeşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Oyuncu, gönderisine, "3... 2... 1... Sabahı zor edeceğiz bu gece. Sağlıkla gel canımın canı yeğenim" notunu düştü.

37 yaşındaki Ezo Sunal'ın karnı burnunda hali dikkatlerden kaçmadı.

