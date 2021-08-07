Ali Sunal: Hayatımı değiştireli 2 yıl oldu

2018 yılında nikah masasına oturan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin kızları Narin, 2. yaşına girdi. Sunal, kızının doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme aldı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Sosyal medya hesabından Narin'in fotoğrafını yayınlayan 43 yaşındaki oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

Benim canım Nar kızım, Narinim... Zaman nasıl çabuk geçiyor. Sen benim hayatımı değiştireli 2 yıl olmuş. Her anına şükürler olsun. Hep çok istediğim ama seninle beraber hayal bile edemeyeceğim güzellikte geçen bu iki yılın, bundan sonra da beraber yaşayacağımız her dakikayı daha büyük bir heyecanla bekliyor olacağım. İyi ki doğdun benim aşkım kızım. Nice güzel yaşların olsun. Her zaman kulağına fısıldadığım gibi: Seni çok seviyorum.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Show TV ekranlarının sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, geçen ay ikinci çocuğu Nil'i kucağına alarak ikinci kez babalık duygusunu yaşamıştı.

14 Temmuz'da kızları Nil'in dünyaya geldiğini duyuran Sunal, "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlı'm. Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet, bildiniz... Nil kızım doğdu. Herkes iyi, selamları var." ifadelerini kullanmıştı.

