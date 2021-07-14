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Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin heyecanı büyüyor

14.07.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez anne-baba olmak için gün sayan Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çifti, objektif karşısına geçti. Mutlu evlilikleri süren ikiliden Kurbanzade, eşi ile pozunu, "Yükleniyor..." notuyla Instagram'dan paylaştı.

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin heyecanı büyüyor

2018 yılında evlenen ve 2019'da kızları Narin'i kucaklarına alan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

"YÜKLENİYOR..."

Heyecanları giderek büyüyen ve neşeli halleriyle dikkat çeken çift, önceki gün kamera karşısına geçti. İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan Sunal ile Kurbanzade, bu pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Nazlı Kurbanzade'nin "Yükleniyor..." notunu düştüğü gönderi takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Sunal
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