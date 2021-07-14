Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin heyecanı büyüyor

2018 yılında evlenen ve 2019'da kızları Narin'i kucaklarına alan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, ikinci bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

"YÜKLENİYOR..."

Heyecanları giderek büyüyen ve neşeli halleriyle dikkat çeken çift, önceki gün kamera karşısına geçti. İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan Sunal ile Kurbanzade, bu pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Nazlı Kurbanzade'nin "Yükleniyor..." notunu düştüğü gönderi takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.



