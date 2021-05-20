Ali Tarakçı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gazeteci Ali Tarakçı uğradığı silahlı saldırının ardından gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. 1980 darbesinin ardından gözaltına alınan ve yargılanan Ali Tarakçı uzun yıllardır gazetecilik yapıyor. Peki, Ali Tarakçı kimdir? İşte, detaylar...

ALİ TARAKÇI KİMDİR?

Ali Tarakçı, 1964 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Sefaköy-Küçükçekmece'de tamamladı. Lise eğitimini tamamlayan Ali Tarakçı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Tarakçı daha sonra birçok gazetede günlük olarak 25 sene boyunca makaleler yazdı ve yöneticilik yaptı.

1980 darbesinin ardından 4 Kasım 1980 gözaltına alındı. 46 gün gözaltında tutuldu ve ardından yaklaşık 1 sene tutuklu kaldı. Ali Tarakçı, 1 yıllık mahkumiyetinin ardından yargılandığı davadan beraat etti. 1996 yılında "Sesli Düşünceler" adlı ilk kitabını yayımladı. Uzun süre kamuda görev yapan Ali Tarakçı, 2007 yılında Gerçek TV kanalında "Sesli Düşünceler" adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Aynı zamanda Karadeniz TV'de de bir dönem "Mercek Altında" ve "Sesli Düşünceler" adlı programları hazırladı ve sundu.

Ali Tarakçı, Akit TV'de Cumartesi akşamları Tuna Öztunç ile birlikte "Çapraz Sorgu" isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.

