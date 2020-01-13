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  4. Ali Tezel gözaltına alındı (Ali Tezel kimdir?)

Ali Tezel gözaltına alındı (Ali Tezel kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 08:28 | Son Güncelleme

Sosyal güvenlik uzmanı, gazeteci yazar Ali Tezel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını yazdı.

Ali Tezel gözaltına alındı (Ali Tezel kimdir?)

Sosyal güvenlik uzmanı, gazeteci yazar Ali Tezel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gözaltına alınıyorum, sebebini bilmiyorum" diye yazdı.

Tezel'in terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındığı öğrenilirken gözaltı nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ALİ TEZEL KİMDİR?

Ali Tezel, 10 Eylül 1966 tarihinde İzmir-Ödemiş'te dünyaya gelmiştir. İlkokulu Ödemiş'te, ortaokulunu İzmir Buca Lisesi Ortaokulu'nda devlet parasız yatılı olarak, liseyi ise yine devlet parasız yatılı olarak Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde okudu ve 1985 yılında mezun oldu. Sonrasında Nevşehir'de sağlık memuru olarak göreve başladı.1987 yılında Ankara Numune Hatanesine tayin oldu ve 1987-1989 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil Servisinde geceleri çalışıp, gündüzleri de Hacettepe Üniversitesi Anestezi Teknikerliği bölümüne devam etti.

1989 yılında İzmir Alsancak Devlet Hastanesi acil servisinde geceleri çalışırken, gündüzleri de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel ilişkiler Bölümüne başlamış ve 1993 yılında, 4 yılda tamamlamıştır. 1995 yılında ÖSYM'nin hazırladığı merkezi sınav sonrasında SSK Sigorta Müfettiş Yardımısı sınavına girdi,kazandı ve SSK'da Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

Sigorta Müfettişliğine 1998 yılında atandı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İstanbul 1 Nolu Grup Başkanlığı'nda Başmüfettiş olarak görev aldı. 2004 yılında göreve başlayan Ali Tezel 2007 yılında görevden alındı. Görevden alınmadan önce Grup Başkanı olarak görev alıyordu.

Akşam Gazetesinde "Çalışma Hayatı" ile "Sosyal Güvenlik Köşe"sini yazdı. 2003 ve 2004 yıllarında SKYTURK TV'de Çalışma Hayatı Programının yapımcı ve sunuculuğunu yaptı. 2005 ve 2006 yıllarında Kanaltürk Televizyonunda "Ali Tezel'le Çalışma Hayatı" programını hazırladı ve sundu. 2007 ve 2008 yıllarında ise Samanyolu Haber (SHaber)' de "Ali Tezel'le İşimiz Var" programını hazırlayıp canlı olarak sunmuştur. 2008 ve 2009 yıllarında NTV'de Çalışma Hayatı programını hazırlayıp canlı olarak sunmuştur.

Ali Tezel, HABERTÜRK Gazetesinde haftada beş gün tam sayfa Çalışma Hayatı ile ilgili yorumlar, değerlendirmeler yaptı ve okurlardan gelen sorulara cevap, sorunlara çözüm getirici yazılar yazdı ve yazı dizileri hazırladı. Aralık 2014 ayında Habertürk gazetesindeki işine son verildi.

Halen, Millet Gazetesinde her gün Çalışma Hayatı ile ilgili yorumlar, değerlendirmeler yapmakta ve okurlardan gelen sorulara cevap, sorunlara çözüm getirici yazılar yazmakta ve yazı dizileri hazırlamaktadır. Öte yandan Ulusal Kanal'da cumartesi günleri 11 ile 12 arasında, Bugün TV'de Pazar akşamları, ve Uzay TV'de haftada bir gün ALİ TEZEL'E SORALIM Programlarında izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaktadır. Ayrıca, İstanbul Taksim'de bulunan özel bürosunda ücreti karşılığında sorulara cevap ve sorunlara çözüm sunmaktadır.

Kitapları :

1998 - Sosyal Sigorta Mevzuatı ve Bağ-Kur Yasası
2000 - Sosyal Sigortalar Mevzuatı ve Örnek Yargı Kararları
2009 - Sosyal Güvenlik Reformu "2009" Yorum ve Açıklaması

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