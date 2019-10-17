HABER

Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:37 | Son Güncelleme

Eski bakanlar Topuz ve Birgit için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanvekili Levent Gök de katıldı - Ali Topuz'un cenazesi Çamlıca Mezarlığı'nda, Orhan Birgit'in cenazesi Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Eski İmar ve İskan Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı Ali Topuz ile eski Turizm ve Tanıtma Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Orhan Birgit, son yolculuklarına uğurlandı.

Ali Topuz ve Orhan Birgit için CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kadıköy'deki Süreyya Operası'nda düzenlenen törenin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Namaz öncesi taziyeleri Orhan Birgit'in eşi Gülsen Birgit ile kızı Burcu Topal ve Ali Topuz'un oğlu Serdar Topuz kabul etti.

Cenaze namazına Ali Topuz ve Orhan Birgit'in yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski TBMM Başkanlarından Hikmet Çetin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Nurettin Sözen ve Bedrettin Dalan, eski CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen ile aralarında Umut Oran, Muharrem İnce'nin de bulunduğu partililer katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Topuz ve Birgit'in Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören mangasının omuzlarında cenaze araçlarına konuldu.

Eski İmar ve İskan Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı Ali Topuz'un cenazesi Çamlıca Mezarlığı'nda, eski Turizm ve Tanıtma Bakanlarından, eski CHP milletvekili ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Orhan Birgit'in cenazesi de Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Bu arada aynı camide Ayten Necar'ın da cenaze namazı kılındı.

Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlandı

- Eski bakanlar Topuz ve Birgit için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanvekili Levent Gök de katıldı - Ali Topuz'un cenazesi Çamlıca Mezarlığı'nda, Orhan Birgit'in

Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlanıyor

Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlanıyor

Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlanıyor

Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlanıyor

TBMM Başkanvekili Levent Gök

TBMM Başkanvekili Levent Gök

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlanıyor

Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlanıyor

Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlanıyor

Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlanıyor

Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlanıyor

Ali Topuz ve Orhan Birgit son yolculuklarına uğurlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Topuz Cenaze Namazı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi Orhan Birgit

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Dilek İmamoğlu eleştirisi! 'Askerlerimiz...'

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'dan kahreden haber: 1 asker şehit!

Antalya'dan kahreden şehit haberi!

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

İmamoğlu duyurdu: Çalışmalarımızı hızlıca başlattık

Son dakika: 600'e yakın terörist YPG-PKK'dan firar etti

600 terörist YPG-PKK'dan firar etti!

Dışişleri Sözcüsü Aksoy açıkladı! Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Selanik'teki Atatürk Evi'ne saldırı girişimi!

Rasulayn'da terör örgütü sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullanmış

Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter FETÖ'den beraat etti! (Ekrem Yeter kimdir?)

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.