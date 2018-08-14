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Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 10:01 | Son Güncelleme

İYİ Partili Ali Türkşen, Bahçeli’nin elini öpen İYİ Parti milletvekilinin MHP’ye geçişiyle ilgili şaşkınlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya koydu.

Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!

24 Haziran seçimleri sonrası Meclisin ilk Genel Kurulu’nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpen ve partisinin Genel Başkanı Meral Akşener’in sert eleştirisine hedef olan İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin daveti üzerine MHP’ye geçti.

İYİ Partili emekli SAT komandosu Ali Türkşen “milletvekili transferine” sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.

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Türkşen, “Siyasete gireli resmen 10 ay oldu. Bu sürede ikisi olağanüstü üç kurultay, bir çalıştay, 10’dan fazla Genel İdare Kurulu toplantısı, onlarca gezi, bir de genel seçime katıldım. Ve hala bazı olayları kabullenmek konusunda çok zorlanıyorum gerçekten. Bkz. son MV transferi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Devlet Bahçeli MHP ali türkşen HAYATİ ARKAZ

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