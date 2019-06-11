Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Sabri Ülker Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle okul öncesi ve ilkokullarda sürdürdüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin uygulandığı okullardan, Küçükyalı E.C.A Elginkan İlkokulu’nu ziyaret etti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, okul ziyaretleri kapsamında bu kez İstanbul’da Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin uygulandığı Küçükyalı E.C.A Elginkan İlkokulu’nu İstanbul Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan ile birlikte Okul Müdürü Süreyya Yapalıal’ın ev sahipliğinde ziyaret etti. Öğrencilerle beslenme ve sağlıklı yaşam üzerine sohbet eden Ülker, 4’ncü sınıf öğrencilerinin Aktif Yaşıyoruz modülü kapsamında hazırladığı spor etkinliğini beğeniyle izledi.

Sabri Ülker Vakfı’nın temel misyonlarından biri olan ’sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak’ amacından hareketle 2011 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Yemekte Denge Eğitim Projesi, 8’nci yılında ’Aktif Yaşıyoruz’ modülü ile tüm çocukları fiziksel aktiviteye teşvik ediyor. Öğrencilerin her gün uygulayacağı aktivite seçeneklerini içeren program ile Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin uygulandığı okullarda öğrenciler, yeterli ve dengeli beslenmek kadar fiziksel aktivitenin de öneminin farkına vararak sporu günlük hayatlarının içine alıyor. Oyunlaştırma tekniğiyle çocukları fiziksel aktiveye teşvik eden program kapsamında, okul öncesi ile 1-4’üncü sınıflar için her gün sınıf içinde uygulanan 10 dakikalık farklı fiziksel aktiviteler gerçekleştiriliyor.