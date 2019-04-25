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"Ali ve Nino" Ankara'da sinemaseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 22:16 | Son Güncelleme

"Ali ve Nino" Ankara'da sinemaseverlerle buluştu

Ünlü Azerbaycanlı yazar Kurban Said'in aynı isimli eserinden sinemaya uyarlanan "Ali ve Nino", Ankara'daki izleyecilerin beğenisine sunuldu.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in ev sahipliğiyle CerModern'de yapılan film gösterimine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Ali ve Nino, Azerbaycanlı Müslüman Ali ile Gürcü Hristiyan Nino'nun aşkını anlatıyor.

Kris Thykier'in yapımcılığını, Asif Kapadia'nın yönetmenliğini ve Gökhan Tiryaki'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Halit Ergenç, Maria Valverde, Adam Bakri, Mandy Patinkin ve Connie Nielsen yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ali ve Nino Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim gala

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