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Ali Yalçın: “3600 ek gösterge kapsamlı ele alınmalı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 14:15 | Son Güncelleme

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda kamu görevlilerinin beklentisinin devam ettiğini söyledi.Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen Ali Yalçın, gerçekleştirdiği gezi programı kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ı ziyaret etti.

Ali Yalçın: “3600 ek gösterge kapsamlı ele alınmalı”

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda kamu görevlilerinin beklentisinin devam ettiğini söyledi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen Ali Yalçın, gerçekleştirdiği gezi programı kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ı ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Yalçın’a, Memur-Sen Ordu İl Başkanı İsmail Çelenk ve konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri de eşlik etti.
Burada gazetecilere bir açıklama yapan Yalçın, 3600 ek gösterge konusunun gündemini koruduğunu belirtti. Yalçın, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi dört meslek grubu üzerinden ve yönetici kadro üzerinden kamuoyu ile buluşturduğu bir teklif olduğunu ve bundan da son derece memnun kaldıklarını da dile getirerek, “Cumhurbaşkanı’mızın bu konudaki gösterdiği hassasiyet kamu görevlilerinin umudunu artırmıştır. Seçim öncesi olması en büyük arzumuzdur” dedi.
Yalçın, konunun kapsamlı ele alınması gerektiğini de vurgulayarak, “Seçim öncesi mi seçim sonrası mı konusunda yapılan tartışmalar kadar kapsam tartışmalarının da beraberinde yürümesi gerekiyor. Yoksa sadece belli meslek grupları üzerinden yapılacak şey kamudaki beklentiyi karşılamaz. Ek gösterge sistematiği içerisindeki arızaları da onarmaz. O yüzden konunun kapsamlı ele alınmasına ihtiyaç var. Memur-Sen olarak konuyu özenle takip ediyoruz" ifadesini kullandı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ziyaret anısına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a bir plaket taktim etti.

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