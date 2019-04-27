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Ali Yalçın: Sendika değişikliği baskısının hesabını hukukla soracağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

MEMUR-SEN ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yerel seçimlerden sonra el değiştiren bazı belediyelerde çalışanların sendika değiştirmeye zorlandığını iddia ederek, "Bunun hesabını hukuk önünde soracağız.

Ali Yalçın: Sendika değişikliği baskısının hesabını hukukla soracağız

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- MEMUR-SEN ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yerel seçimlerden sonra el değiştiren bazı belediyelerde çalışanların sendika değiştirmeye zorlandığını iddia ederek, "Bunun hesabını hukuk önünde soracağız. Bunun altında kalmayacağız" dedi.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir -Sen Gaziantep Şubesi yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, ilçe kaymakamları, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile sendika üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Yalçın, sendikalarının her zaman millet için çalıştığını ifade etti. Ali Yalçın, 31 Mart yerel seçimlerinde el değiştiren bazı belediyelerde çalışanlara sendikalarını değiştirmeleri için baskı yapıldığını iddia etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde protesto eylemi yaptıklarını ifade eden Yalçın şunları söyledi:
"Bugünlerde yapılan şeylerin izahı asla mümkün değil. Dün Antalya'daydık ve yaşananları büyükşehir belediyesi önünde ikibin üyemizle protesto ettik. Bin 350 üyemizi tehdit ile şantaj ile baskı ile istifa ettiren bir anlayıştan bahsediyorum. Sendikal özgürlükler, üyelik de üyeliğin korunması da yasal boyutları ile koruma altına alınmış bir konu. Bu konuda bu kadar hoyrat bu kadar fütursuz davranılması ancak o zihniyette olur. Buradan kararlığımızı bildirmek istiyorum. Bunun hesabını kesinlikle hukuk huzurunda soracağız ve bunun altında asla kalmayacağız. Bunu yapanlar bunun altında kalacaklar bunu net ifade ediyorum."
Gaziantep Valisi Davut Gül de açılışı yapılan hizmet binasının birlikte iş yapmanın bir eseri olduğunu ifade ederek, "Bütün kuruluşlar el ele vererek sendikamıza bu güzel eseri kazandırdı. Memur-Sen'i 28 Şubat'ta kamuoyu tam olarak anladı ve ne zaman milletin yanında olunması gerekiyor ise Memur-Sen milletin, halkın, haklının yanında oldu. İnsanların vicdanında oluşan intibah Memur-Sen mazlumların limanı" dedi.
Konuşmaların ardından binanın açılışı yapıldı.
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Ali Yalçın: Sendika değişikliği baskısının hesabını hukukla soracağızAli Yalçın: Sendika değişikliği baskısının hesabını hukukla soracağız

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