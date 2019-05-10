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Ali Yerlikaya, AK Parti ve CHP Grup Başkan Vekillerini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:29 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile CHP İBB Meclis Grup Başkan Vekili Av.

Ali Yerlikaya, AK Parti ve CHP Grup Başkan Vekillerini kabul etti

İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile CHP İBB Meclis Grup Başkan Vekili Av. Doğan Subaşı’nı kabul etti.
İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Saraçhane’deki İBB Binası’nda AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile CHP İBB Meclis Grup Başkan Vekili Av. Doğan Subaşı’nı kabul etti. Üçlü arasında yapılan görüşmede pazartesi günü başlayacak Mayıs ayı Meclis gündemi ele alındı.

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