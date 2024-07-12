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  4. Ali Yerlikaya duyurdu! İçişleri Bakanlığı logosuyla sahte 'Ak ve Gençlik Ocakları' kartı basanlar yakalandı

Ali Yerlikaya duyurdu! İçişleri Bakanlığı logosuyla sahte 'Ak ve Gençlik Ocakları' kartı basanlar yakalandı

12.07.2024 17:52
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İçişleri Bakanlığı logosuyla sahte 'Ak ve Gençlik Ocakları' kartı basanlar yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelen ihbarların ardından yapılan çalışmalar sonucunda E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüphelilerin suça konu kartlarla birlikte yakalandığını ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandıklarını duyurdu.

Ali Yerlikaya duyurdu! İçişleri Bakanlığı logosuyla sahte 'Ak ve Gençlik Ocakları' kartı basanlar yakalandı

Sosyal medyada gündem olan İçişleri Bakanlığı logosuyla sahte 'Ak ve Gençlik Ocakları' kartlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı-19' notuyla sahte kart basan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

TUTUKLANDILAR

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız."

DMM'DEN DE YALANLAMA GELMİŞTİ

İçişleri Bakanlığınca dağıtıldığı iddia edilen kimlik kartlarına ilişkin yalanlama gelmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) söz konusu kimlik kartlarının görsellerini paylaşıp açıklama yapmıştı.

Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada şunlar kaydedilmişti.

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görsellerdeki kimlik kartlarının 'İçişleri Bakanlığı tarafından dağıtıldığı' iddiası doğru değildir. İçişleri Bakanlığı tarafından böyle bir kimlik kartı verilmemektedir. Bakanlık çalışanı olmayan kişilere herhangi bir kimlik kartı verilmesi söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz."

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express
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Ali Yerlikaya
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