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Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 19:20 | Son Güncelleme

Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı

Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, görevine başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak seçimlere kadar yürüteceği İBB Başkan Vekilliği görevi nedeniyle belediyenin Saraçhane'deki başkanlık binasına gelen Yerlikaya yetkililer tarafından karşılandı.

Vali Yerlikaya, başkanlık makamında İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut ve AK Parti İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile bir süre sohbet etti.

Ali Yerlikaya, 47 gün sonra yapılacak seçime kadar İstanbullulara hizmet etmek için gereken gayretin gösterileceğine belirterek, bütün belediye personeline çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Vali Yerlikaya, İBB binasında

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Ali Yerlikaya Büyükşehir Belediyesi göreve başladı İBB

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