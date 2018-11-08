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Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, işçiyi tekme tokat dövdü iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:52 | Son Güncelleme

İzmir'in Aliağa ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, temizlik işçisi Yunus Narin'i tekme tokat dövdüğü iddia edildi. İşçi Narin, kendisini tokatlayan Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, işçiyi tekme tokat dövdü iddiası!

Ege'de Son Söz'den Mehmet İşler'in haberine göre işçi Yunus Narin, olayın ardından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Narin, 7 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen olay için verdiği ifadede delillerini savcılığa sundu.

Serkan Acar’ın, personelle yapılan kahvaltılı program sonrasında hastalık durumlarında bile çalışanlara izin verilmediğini söyleyen ve bu yüzden rapor almak zorunda kaldıklarını ileten Narin’e tepki gösterdiği belirtildi. Daha sonra sosyal medyadan paylaşım yaptığını gerekçe göstererek işçi Yunus Narin’in yanına gelen MHP'li Serkan Acar’ın fiziki müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

İşçi Narin, Acar’ın kendisine tokat attığını iddia ederek olayı hukuki makamlara taşıdı ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

İşte o ifade:

8937683476583

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Anahtar Kelimeler:
izmir Aliağa MHP Serkan Acar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hukukun olmadığı yerde beklenen-rastlanan ilkel tavırlar.
Birilwri Birileri eşşek gibi çalışırken birileride rapor,izin hastalık vb nedenlerle işini savsaklarsa haddini bildireceksin.Hastasın sebebin varsa maaşını kesecen sin bak sebep kalırmı....
mhp liler siyasetçi olamazlar. erken emeklilik kanun tasarısına ret verenden hiç birşey olmaz. ancak akp nin tozosu olurlar.
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