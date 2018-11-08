Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, işçiyi tekme tokat dövdü iddiası!

Ege'de Son Söz'den Mehmet İşler'in haberine göre işçi Yunus Narin, olayın ardından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Narin, 7 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen olay için verdiği ifadede delillerini savcılığa sundu.

Serkan Acar’ın, personelle yapılan kahvaltılı program sonrasında hastalık durumlarında bile çalışanlara izin verilmediğini söyleyen ve bu yüzden rapor almak zorunda kaldıklarını ileten Narin’e tepki gösterdiği belirtildi. Daha sonra sosyal medyadan paylaşım yaptığını gerekçe göstererek işçi Yunus Narin’in yanına gelen MHP'li Serkan Acar’ın fiziki müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

İşçi Narin, Acar’ın kendisine tokat attığını iddia ederek olayı hukuki makamlara taşıdı ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

İşte o ifade:







