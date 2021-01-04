Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri 2020 yılında da güven verdi

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2020 yılında kent genelinde huzuru tesis etmek ve halk sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız devam etti. Zabıta müdürlüğü bir yıllık dönemde vatandaşlardan gelen 2 bin 941 ihbar ve şikâyete müdahale etti. Kabahatler Kanunu kapsamında 189, Aliağa Belediyesi Encümeni kararları doğrultusunda ise 78 yasal işlem gerçekleştirdi.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşın refah ve huzuru için 1 müdür, 1 zabıta amir vekili ve 24 zabıta memuru olmak üzere toplam 26 personelle Aliağa Merkez ve Yeni Şakran Mahallesinden Helvacı’ya kadar çok geniş bir alanda dört devriye aracı ve dört motorize ekiple 7/24 esasına göre görev yapıyor. Zabıta müdürlüğü, Hilal Masa’nın Alo 153 veya 0 530 277 2222 WhatsApp hattına vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri değerlendiriyor. 2020 yılında zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen 2 bin 941 ihbar ve şikâyete müdahale etti.

Çözüm odaklı çalışma

Faaliyetlerini çözüm odaklı sürdüren zabıta ekipleri kent genelinde ruhsatlandırma, dilenci ve hurdacı şikâyetleri, kaldırım işgali, yol işgali, gürültü, çevreyi kirletme, yer izni gibi konulara anında müdahale ederek vatandaşların şikâyetlerinin çözüme kavuşturuyor. Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yılın 12 aylık döneminde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 189, Aliağa Belediyesi Encümeni kararları doğrultusunda ise 78 yasal işlem gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarda 331 işletmenin ruhsatlandırılması sağlandı.