HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aliağa'da gemi söküm bölgesinde iş kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aliağa'da gemi söküm bölgesinde iş kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

13.07.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Aliağa ilçesinde gemi söküm bölgesindeki bir tersanede yolcu gemisinin sökümü sökülmesi sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Aliağa'da gemi söküm bölgesinde iş kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki gemi söküm bölgesinde meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren Metaş A.Ş.'ye ait tersanede iddiaya göre yolcu gemisinin sökümü sırasında meydana gelen patlamanın ardından kısa süreli yangın çıktı.

ALEVLER ARASINDA KALDILAR

Olay sırasında çalışan işçilerden Yılmaz Demir (55) ile Oğuz Taşkın alevler arasında kaldı. İşcilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda işçilerden Yılmaz Demir'in yaşamını yitirdiği, Taşkın'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Oğuz Taşkın, ambulansla önce Aliağa Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Taşkın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta feci kaza! Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptıEsenyurt'ta feci kaza! Motosiklet sürücüsü hatalı dönüş yapan araca böyle çarptı

FİRMA TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Olayda hayatını kaybeden Yılmaz Demir'in cenazesi, Aliağa Devlet Hastanesi'nde yapılan savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkili firma olaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Firma tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 16:00 sularında, firmamız bünyesindeki gemi söküm tesislerinde yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Sökülmek üzere tesisimizde bulunan gemide henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple gerçekleşen patlama neticesinde bir işçi hayatını kaybederken bir işçimiz de yaralanarak İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yanık ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili teknik ve adli inceleme devam ederken, firmamız yetkili makamlarla tam işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Elim olayda hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve metanet, yaralı işçimiz için de acil şifalar dilerken; bizleri derinden yaralayan bu elim kazada hayatını kaybeden ve yaralanan işçi kardeşlerimizin ailelerinin her aşamada yanında olduğumuzu bildiririz. Kazayla ilgili gerekli araştırmalar tamamlandıktan sonra detaylı açıklama kamuoyuyla paylaşılacaktır." (DHA)

Tazminat haklarını arayan madenciler, trafik kazası geçirdi: 'Ankara’da verilen sözler tutulmadı'Tazminat haklarını arayan madenciler, trafik kazası geçirdi: 'Ankara’da verilen sözler tutulmadı'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldüÜlkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldü
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Tıbbi atık kamyoneti yolcu otobüsüne çarptıTıbbi atık kamyoneti yolcu otobüsüne çarptı
Anahtar Kelimeler:
patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

12 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Şoke eden gelişme! Galatasaray, Yunanistan'a alınmadı

Şoke eden gelişme! Galatasaray, Yunanistan'a alınmadı

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

Garipoğlu ailesinin fotoğrafı için çarpıcı analiz

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.