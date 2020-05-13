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  4. Aliağa'da tedirgin eden görüntü! Kara dumanlar ilçenin üzerini kapladı

Aliağa'da tedirgin eden görüntü! Kara dumanlar ilçenin üzerini kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 22:30 | Son Güncelleme

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Petkim bacalarından yükselen kara dumanlar ilçenin üzerini tamamen kaplarken, yangın çıktığını sanan vatandaşlar görüntüler karşısında tedirgin oldu. Yaşanan hava kirliliği ilçe halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Aliağa'da vatandaşlar, akşam saatlerinde ilçe merkezinde görülen yoğun siyah dumanlar nedeniyle tedirginlik yaşadı. Kenti adeta kaplayan dumanlar nedeniyle büyük bir yangın olduğunu düşünen ve paniğe kapılan halk, bir süre sonra dumanların Petkim'e ait bacadan yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden görüntüleri paylaşan Aliağalılar, konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi.

"KORONAVİRÜSTEN ÖLMEYECEĞİZ AMA BU DUMAN YÜZÜNDEN ÖLECEĞİZ"

Dumanlardan rahatsız olduğunu belirterek tepkisini dile getiren ve ilçede 40 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Selim Yıldız, "Bugün akşam saatlerinde, ilçenin üzerini adeta kara dumanlar kapladı. Yoğun duman nedeniyle büyük bir orman yangını olduğunu zannettik fakat bir süre sonra dumanların Petkim'e ait fabrikanın bacasından çıktığını gördük. Koronavirüsten ölmeyeceğiz ama bu duman yüzünden öleceğiz. Yetkilerin buna bir çare bulmasını istiyoruz. Kırık yıldır Aliağa’dayım ilk defa böyle bir duman gördüm" dedi.

"SAĞLIĞIMIZ HİÇE SAYILIYOR"

Bir diğer ilçe sakini Halil Gün ise, gökyüzündeki dumanların orman yangınından çıktığını düşündüklerini belirterek, tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Dumanların yangın neticesi itibari ile çıktığını düşündük, lakin orman yangının olmadığını fabrikanın bacasından gelen duman olduğunu fark ettik. Fabrikadan çıkan duman nedeniyle sağlımız hiçe sayılıyor. Bu nedenle önlemlerimizi almalıyız, Allah sonumuzu hayır eylesin.”

TEPKİLERİN ARDINDAN PETKİM'DEN AÇIKLAMA

İlçenin üzerine adeta kara bulutlar gibi çöken duman nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Petkim yönetimi, dumanların arıza nedeniyle çıktığını belirtti. Yapılan açıklamada, "13 Mayıs 2020 saat 17.00 sıralarında meydana gelen arıza sonucu Petkim'deki ünitelerimizden birinde, emniyet amaçlı kontrollü duruşa geçilmiştir. Ünitemiz, arızanın giderilmesinin ardından yeniden devriye alınacaktır. Belirttiğimiz saatte tesisimizin bacasından çıkan duman bu duruştan kaynaklanmakta olup, sahamızda iş güvenliği açısından bir problem bulunmamaktadır." denildi.

(İHA)

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