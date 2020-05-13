Aliağa'da tedirgin eden görüntü! Kara dumanlar ilçenin üzerini kapladı

Aliağa'da vatandaşlar, akşam saatlerinde ilçe merkezinde görülen yoğun siyah dumanlar nedeniyle tedirginlik yaşadı. Kenti adeta kaplayan dumanlar nedeniyle büyük bir yangın olduğunu düşünen ve paniğe kapılan halk, bir süre sonra dumanların Petkim'e ait bacadan yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden görüntüleri paylaşan Aliağalılar, konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi.

"KORONAVİRÜSTEN ÖLMEYECEĞİZ AMA BU DUMAN YÜZÜNDEN ÖLECEĞİZ"

Dumanlardan rahatsız olduğunu belirterek tepkisini dile getiren ve ilçede 40 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Selim Yıldız, "Bugün akşam saatlerinde, ilçenin üzerini adeta kara dumanlar kapladı. Yoğun duman nedeniyle büyük bir orman yangını olduğunu zannettik fakat bir süre sonra dumanların Petkim'e ait fabrikanın bacasından çıktığını gördük. Koronavirüsten ölmeyeceğiz ama bu duman yüzünden öleceğiz. Yetkilerin buna bir çare bulmasını istiyoruz. Kırık yıldır Aliağa’dayım ilk defa böyle bir duman gördüm" dedi.

"SAĞLIĞIMIZ HİÇE SAYILIYOR"

Bir diğer ilçe sakini Halil Gün ise, gökyüzündeki dumanların orman yangınından çıktığını düşündüklerini belirterek, tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Dumanların yangın neticesi itibari ile çıktığını düşündük, lakin orman yangının olmadığını fabrikanın bacasından gelen duman olduğunu fark ettik. Fabrikadan çıkan duman nedeniyle sağlımız hiçe sayılıyor. Bu nedenle önlemlerimizi almalıyız, Allah sonumuzu hayır eylesin.”