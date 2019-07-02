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Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 01:27 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde iddiaya göre, İtalyan bayraklı bir gemiye LPG dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 15 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde iddiaya göre, İtalyan bayraklı bir gemiye LPG dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Gemideki 1 mürettebatın yaşamını yitirdiği belirtilen olayda 15 mürettebat ise hafif şekilde yaralandı. Gemideki yangın ise karadan ve denizin müdahaleyle söndürüldü.
Olay, gece yarısı İzmir Aliağa Limanı'nda meydana geldi. Petkim Rafinerisi'nde 5 Nolu iskelesinde İtalyan bayraklı gemide iddiaya göre, LPG dolumu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandırma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçede Aliağa Kaymakamı Erhan Günay başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.
Limana gelen ekipler, yangına karadan ve denizden müdahale etti. Bu arada patlama sırasında yaralanan 15'i İtalyan ve 1 Romanya uyruklu gemi mürettebatı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.
KAYMAKAM: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, "SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gemideki yangınla ilgili soğutma işlemleri sürdürülüyor.

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Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 15 yaralıAliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 15 yaralı

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