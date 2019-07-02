HABER

Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 16 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 03:25 | Son Güncelleme

MARSİLYA'DAN PROPLAN YÜKLEMEK ÜZERE GELDİ Aliağa Petkim Rafinerisinde meydana gelen olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Marsilya'nın Lavera limanından hareket eden İtalyan bandralı 'Syn Zanıa' isimli LPG gemisinin propan (plastik hammaddesi) yüklemek üzere saat 20.00 sıralarında Aliağa limanına geldiği öğrenildi.

Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 16 yaralı (2)

MARSİLYA'DAN PROPLAN YÜKLEMEK ÜZERE GELDİ
Aliağa Petkim Rafinerisinde meydana gelen olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Marsilya'nın Lavera limanından hareket eden İtalyan bandralı 'Syn Zanıa' isimli LPG gemisinin propan (plastik hammaddesi) yüklemek üzere saat 20.00 sıralarında Aliağa limanına geldiği öğrenildi. Petkim 5 nolu Limanda proplan yükleme yapılırken saat 23.30 sıralarında önce gemide patlama ve ardından yangın çıktı. Olayda 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı ile 1 Türk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 İtalyan gemici hayatını kaybederken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gemi yangını ise karadan ve denizden sürdürülen müdahale ile söndürüldü.
KAYMAKAM YARALILARI ZİYARET ETTİ
Syn Zanıa isimli LPG gemisindeki yangının söndürülmesinin ardından Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, yaralıların tedavi gördüğü Aliağa Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kaymakan Günay, durumları hakkında da doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkısında basın mensuplarına açıklamada bulunan Erhan Günay, şunları söyledi:
"Bu akşam saat 23.30 sıralarında Petkim 5 nolu Limanda proplan yüklemeye gelen İtalyan bandralı gemide patlama meydana geldi. Gemide 15 İtalyan ve 1 Romanya uyruklu personel vardı. Elimizdeki son bilgiye göre 1 İtalyan gemici hayatını kaybetti. 15 kişi yaralı durumda. 1 de Petkim çalışanımız var. Ancak yaralıların sağlık durumları iyi .Onları ziyaret ettik, ayakta tedavi görüyorlar. Olay ise proplan yüklemeye gelen gemide, yükleme esnasında meydana geliyor. Ancak olayın neden kaynaklandığı incelemeler sonrasında ortaya çıkacak. Şu an için elimizde yangının neden çıktığına dahil kesin bilgi yok. Sadece yükleme sırasında olduğunu biliyoruz. Önce patlama oluyor ardından yangın çıkıyor. Akabinde de yangın karadan ve denizden müdahale ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor."
Yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu gemici ile ilgili Cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Taylan YILDIRIM- Halil İbrahim KARABIYIK/ALİAĞA (İzmir), (DHA)-

FOTOĞRAFLI

Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 16 yaralı (2)Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 16 yaralı (2)Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 16 yaralı (2)Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 16 yaralı (2)

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Ceyhan’da orman yangınıCeyhan’da orman yangını
Bursa'da bisiklet ve bebek arabası çalan şüpheli tutuklandıBursa'da bisiklet ve bebek arabası çalan şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Gölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulundu

Gölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulundu

12 yaş küçük sevgilisiyle cesur poz!

12 yaş küçük sevgilisiyle cesur poz!

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.