Aliağa ve Foça sahilinde ham petrol kirliliği (3)

FOÇA KAYMAKAMINDAN AÇIKLAMA
Foça'nın Cumhuriyet Mahallesi sahilinde ham petrol sızıntısıyla ilgili bölgeye gelen ve tekneye binerek incelemelerde bulanan Foça Kaymakamı Ali Çetin açıklama yaptı. Çetin, "Bölgede bir miktar kirlilik var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri temizlik çalışması yapıyor. Bölgeden numune alındı. Sahil Güvenlik ve jandarmada failini arıyor. En kısa zamanda tespit edilir. Bize intikal eden bir sızıntı yok. Bulunduğumuz 1 kilometrelik alanda kirlilik var. Dağılmış durumda. Karaya vurdukça temizlenecek. Numuneler incelenecek, eğer bir sızıntı bulunursa numune alınıp karşı tarafla eşleştirilecek" dedi.
Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
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