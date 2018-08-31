Aliağa ve Foça sahillerinde ham petrol kirliliği

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Aliağa ilçesinde, dün gece, denizde kaynağı henüz belirlenemeyen ham petrol sızıntısı meydana geldi. Deniz yüzeyini kaplayan petrol, rüzgar ile dalgaların etkisiyle Yeni Foça sahiline kadar ulaştı. Kıyıya da vuran petrol tabakası, kirliliğe neden oldu.
Foça Liman Başkanı Mustafa Çankaya, kirliğin kaynağının araştırıldığını söyledi. Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kirliliğin olduğu bölgelerde, su ve ham petrolden numune aldı. Öte yandan dün gece Aliağa Limanı'nda teknik arıza meydana gelen Panama bandıralı tankerin ait olduğu firmaya, ham petrol sızıntısı olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince para cezası kesildiği öğrenildi. Tankerdeki sızıntıya ise Tüpraş Aliağa Rafinerisi ekipleri tarafından müdahalede bulunulduğu bildirildi.
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