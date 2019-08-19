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Aliağa’da çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 00:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Aliağa’da Samurlu Mahallesi Sülüklü Çeşme mevkisinde bulunan otluk ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aliağa’da Samurlu Mahallesi Sülüklü Çeşme mevkisinde bulunan otluk ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla çevreye yayıldı. Vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazöz ekipleri intikal etti. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye ile Aliağa Belediyesine ait 1 dozer ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 su tankeri, 7 arazöz ekibinin müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, 5 hektarlık alanın tamamen yandığı bildirildi.

Aliağa’da çıkan yangın korkuttu

Aliağa’da çıkan yangın korkuttu

Aliağa’da çıkan yangın korkuttu

Aliağa’da çıkan yangın korkuttu

Aliağa’da çıkan yangın korkuttu

Aliağa’da çıkan yangın korkuttu

Aliağa’da çıkan yangın korkuttu

Aliağa’da çıkan yangın korkuttu

Aliağa’da çıkan yangın korkuttu

Aliağa’da çıkan yangın korkuttu

Aliağa’da çıkan yangın korkuttu

Aliağa’da çıkan yangın korkuttu

Aliağa’da çıkan yangın korkuttu
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