HABER

Aliağa'da çocuk tutuklu ve hükümlüler yeni yılı erken karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesi Yenişakran Mahallesi'ndeki İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yeni yıl kutlama programı düzenlendi.

Aliağa'da çocuk tutuklu ve hükümlüler yeni yılı erken karşıladı

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Aliağa ilçesi Yenişakran Mahallesi'ndeki İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yeni yıl kutlama programı düzenlendi.
Kurumun spor salonunda düzenlenen 'Hoşgeldin 2019' temalı programa Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkurt, Aliağa Ceza İnfaz Kampüsü Tabur Komutanı Nevzat Ak ve İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vural Teymür, cezaevi personeli, tutuklu ve hükümlü çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Teymür, çocukların yeni yılı umutlu ve mutlu bir şekilde karşılaması için bir program hazırladıklarını söyledi. Teymür, "Burayı cezaevi gibi düşünenler oluyordu oysa biz kurumumuzda gençlerimizin ve çocuklarımızın iyi bir rehabilite ve eğitim sürecinden geçerek topluma kazanılması için elimizden geleni gerçekleştiriyoruz. Burada düzenlediğimiz kurs ve seminerler ile çocuklarımızın bastırılmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor, onların kendilerini doğru bir şekilde keşfetmelerini sağlıyoruz. Bizden sonra ise özellikle anne ve babalara büyük görev düşüyor. Çocuklarımızın ellerinden tutalım ve onları geleceğe mutlu bireyler olarak yetiştirmek için takip edip, ilgilenmeyi ihmal etmeyelim. 2019 tüm çocuklarımıza ve bizlere iyilik, sağlık ve mutluluk getirsin" dedi.
Teymür'ün konuşmasının ardından program tutuklu çocukların yıl boyu eğitim gördüğü kurslarda hazırlanan ritim korosunun dinletisi ve halk oyunları ekiplerinin dans gösterisiyle devam etti. Ayrıca düzenlenen çekilişle çocuklara yeni yıl hediyeleri verildi. Programın son bölümünde ise sahne alan sanatçılar eşliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların eğlencesine ceza infaz kurumunun personeli de eşlik etti. Program sonunda konuklara teşekkür plaketleri sunulurken hatıra fotoğrafı çektirildi.
FOTOĞRAFLI

Aliağa'da çocuk tutuklu ve hükümlüler yeni yılı erken karşıladıAliağa'da çocuk tutuklu ve hükümlüler yeni yılı erken karşıladı

PARTNERTelefonunuzdaki bu ayarı hemen kapatın!Telefonunuzdaki bu ayarı hemen kapatın!
Jandarma yakaladı! O detay şaşırttıJandarma yakaladı! O detay şaşırttı
Suriyelilerin vatandaşlık hakkı bulunmuyorSuriyelilerin vatandaşlık hakkı bulunmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarmanın yakaladığı akbabanın üzerindeki bilgi şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Bugün hangi il ve ilçede okullar tatil? (28 Aralık 2018 kar tatili)

14 ilde okullara kar tatili

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 1.5 ton...

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 1.5 ton...

Cep telefonundan korkunç videolar çıktı! Teröristten yılbaşı için kanlı plan

Cep telefonundan korkunç videolar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.