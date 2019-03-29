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"Aliağa’da deprem sonrası rafineri ikincil tehlikeleri doğuracak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

Doğal Afet ve Arama Kurtarma Uzmanı Ömer Karaca, sanayi bölgesi olmasından dolayı Aliağa’nın deprem sonrasında ikincil ve üçüncül tehlikelerle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Doğal Afet ve Arama Kurtarma Uzmanı Ömer Karaca, sanayi bölgesi olmasından dolayı Aliağa’nın deprem sonrasında ikincil ve üçüncül tehlikelerle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Karaca, "Deprem sonrası rafineri ikincil tehlikeleri doğuracak. Marmara depreminde Gölcük’teki rafineriyi 7 gün boyunca söndüremedik" dedi.
İzmir’in Aliağa ilçesinde, Aliağa Arama Kurtarma ve Eğitim Derneğinin (ALKUD) beşinci yıl bilgilendirme ve bilinçlendirme semineri gerçekleştirildi. ALKUD Başkanı İlker Aşkaroğulları, 2014 yılında kurulan bir dernek olduklarını belirterek, arama ve kurtarma konusunda bilinçli bir toplum yetiştirmek istediklerini söyledi. Özellikle gençlerin ve ev hanımlarının donanımlarını arttırmak istediklerini ifade eden Aşkaroğulları, “Edindiğimiz bilgileri toplumun tüm kesimlerine yaymak istiyoruz” dedi.

"İkincil ve üçüncül ardıl tehlikeler var"
Aşkaroğulları’nın konuşmasının ardından Doğal Afet ve Arama Kurtarma Uzmanı Ömer Karaca sunumunu gerçekleştirdi. Ege Bölgesi’nin deprem tarihçesi hakkında bilgiler veren Karaca, deprem eğitiminin ve bu konuda faaliyet gösteren derneklerin öneminden bahsetti. Karaca, “Aliağa sanayi kuruluşlarının fazlaca olduğu bir bölge. İkincil ve üçüncül ardıl tehlikeler var. Deprem sonrası rafineri ikincil tehlikeleri doğuracak. Marmara depreminde Gölcük’teki rafineriyi 7 gün boyunca söndüremedik” dedi.
Ege Bölgesi’nde Aliağa’da dahil olmak üzere tüm antik kentlerin defalarca depremler ile yerle bir olduğunu da sözlerine ekleyen Karaca, “Tarih kitapları antik kentlerin savaşlar ya da hastalıklar nedeniyle terk edildiğini yazar; ancak her antik kentte depremin izleri görülmüştür. Nerede denize dökülen bir nehir varsa, bunlardan en önemlisi Gediz Nehri’dir, orada nehire paralel olarak fay hattı vardır" dedi.
Sunum esnasında Aliağa Belediyesi Sanatevi tiyatrocularının canlandırdığı deprem sahnesi de seminere renk kattı. Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen seminere ayrıca Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, İzmir Afet Derneği Başkanı Cihan Emre, Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ajlan Alpay ile Aliağa’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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