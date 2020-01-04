Aliağa’da deterjan fabrikası gibi meslek lisesi

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Symra markasıyla sıvı temizlik maddeleri üretiyor. Öğrencilerin ürettiği temizlik ürünleri, kamu kurum ve kuruşlara ve okullara satılıyor.

Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sıvı temizlik maddeleri üretmeye başladı. Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmenlerinin desteğiyle üretim yapan öğrenciler, okullarına katkı sağlamanın yanı sıra hem mesleklerini öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Symra markasıyla üretim yapan öğrenciler, bu ürünleri ise kamu kurum ve kuruşlara ve okullara satıyor.

"Bu işi daha üst seviyelere çıkartmak istiyoruz"

Bu üretimle bilgi ve beceri sahibi olan öğrencilerin mezun olduktan sonra kolayca iş bulabilecekleri belirtilirken, Okul Müdürü Bilge Han Kurtcebe, öğrencilerin istihdamına da katkı sağladıklarını belirtti. Kurtcebe, "Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu planlamasında, mesleki ve teknik eğitime atfedilen hedeflerden biri de mesleki ve teknik Anadolu liselerinin döner sermaye işletmeleri açması ve öğrencilerin üreterek, yaparak öğrenmelerinin önünün açılmasıdır. Aynı zamanda, üretilen ürünlerin kalite ve çeşitliliğinin arttırılması da okulumuzun hedefleri arasındadır. Bu kapsamda okulumuz öğretmen ve öğrencilerimizin gerçek üretim ortamlarındaki mesleki gelişimi sürekli desteklenmektedir. Biz okullarımızın 5 farklı kalemdeki temizlik malzemeleri üretebileceğimizi bunları daha düzenli bir şekilde verebileceğimizi düşündük. Projemizde başlangıçta İzmir Kredi Yurtlar Kurumu ile temasa geçtik; eğitim destekli projemizdi. Görüşmelerden sonra iki kazan ve numunelik malzemeleri de aldık. Üretime başladık. Daha sonra okulumuz Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Anadolubank A.Ş. arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü neticesinde, kimya teknolojisi alanı döner sermaye işletmesi kapsamında yapılacak üretim çalışmalarında kullanılmak üzere ikişer ton kapasiteli iki adet üretim kazanı kimya alanı imalathanesine kazandırdık. Böylece okul-işletme arasında deneyimlerin paylaşılmasına olanak sağlanmıştır. Yaklaşık olarak talep gelirse günlük 9-10 ton üretimimiz olacak; ama daha ileri ki dönemlerde kapasitemizi artırarak bu işi daha üst seviyelere çıkartmak istiyoruz" ifadelerini yer verdi.