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Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolu Helvacı kavşağında meydana geldi. Ahmet A. yönetimindeki 35 AZ 0797 plakalı hurda yüklü tır, İzmir yönünden Aliağa istikametine seyir halinde olduğu sırada Helvacı Mahallesi istikametinden gelen Sevilay Irmak (41) idaresindeki 01 BS 925 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Sevilay Irmak’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapandı. Yaklaşık iki saat tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılması ile normale döndü. Hayatını kaybeden Sevilay Irmak’ın cenazesi Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Feci kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü

Aliağa’da feci kaza kamerada: 1 ölü
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